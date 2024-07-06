İzmir'de Yunanistan unsurları tarafından geri itilen göçmenler kurtarıldı - Son Dakika
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İzmir'de Yunanistan unsurları tarafından geri itilen göçmenler kurtarıldı

İzmir'in Karaburun ilçesinde Sahil Güvenlik botları tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 2'si çocuk 15 düzensiz göçmen kurtarıldı. Ayrıca Çeşme açıklarında da Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan lastik bottaki 2'si çocuk 10 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

06.07.2024 02:07
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İzmir'in Karaburun ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 2'si çocuk 15 düzensiz göçmen kurtarıldı, Çeşme açıklarında 2'si çocuk 10 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Karaburun açıklarında can salında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik botları, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salındaki 2'si çocuk 15 düzensiz göçmeni kurtardı.

Çeşme açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan lastik bottaki 2'si çocuk 10 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA

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