İzmir'deki 'İmamoğlu' Eylemine Polisten Sert Müdahale - Son Dakika
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İzmir'deki 'İmamoğlu' Eylemine Polisten Sert Müdahale

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CHP’nin cumhurbaşkanı adayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla İzmir’de başlayan protestolar kentin farklı noktalarında devam etti. Konak ilçesinde yürüyüş yapan eylemcilere polis TOMA’larla sert bir şekilde müdahale etti.

27.03.2025 00:10  Güncelleme: 04:59
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(İZMİR) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla İzmir'de başlayan protestolar kentin farklı noktalarında devam etti. Konak ilçesinde yürüyüş yapan eylemcilere polis TOMA'larla sert bir şekilde müdahale etti.

İzmir'in Konak ilçesinde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınıp tutuklanmasını protesto etmek isteyen vatandaşlara polis müdahale etti.

"Hükümet istifa", "Bu daha başlangıç mücadeleye devam", "Hak, hukuk, adalet" ve "İsyan devrim özgürlük" sloganlarıyla Lozan Meydanı'na yürüyen kalabalık grup, Montrö Meydanı'nda polis barikatıyla karşılaştı.

Dört TOMA'nın hazır vaziyette yolu kapadığı alanda, polis eylemcilere dağılma çağrısında bulundu. Eylemciler, geri çekilmeyip oturma eylemine geçmek istedi ve polisin müdahalesiyle karşılaştı.

Alandan ayrılmayan eylemcilere, polis TOMA'lardan gazlı ve tazyikli su ile sert bir şekilde müdahale etti.

Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ne dönen eylemciler, caddede yaptıkları yürüyüşün ardından dağıldılar.

Bornova'da öğrenciler olaysız bir şekilde dağıldılar

Öte yandan; Ege Üniversitesi öğrencileri de Bornova'da eylem düzenlediler. Öğrenciler, alana uzaktan kumandalı oyuncak polis arabası getirerek meydanda sürdüler.

Eylemlerine yürüyüşle devam eden Ege Üniversiteli öğrencileri Manisa Kavşağı'nda bulunan kampüs ana girişinin önünde oturma eylemi yaptıktan sonra olaysız bir şekilde dağıldılar.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir'deki 'İmamoğlu' Eylemine Polisten Sert Müdahale - Son Dakika

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