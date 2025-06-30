İzmir'deki orman yangını 2'nci gününde (2) - Son Dakika
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İzmir'deki orman yangını 2'nci gününde (2)

İzmir\'deki orman yangını 2\'nci gününde (2)
30.06.2025 12:49
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'AKHİSAR'DA YANGININ ENERJİSİ DÜŞÜRÜLDÜ'Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangının yaşandığı bölgedeki koordinasyon merkezinde Türkiye'deki yangınlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

'AKHİSAR'DA YANGININ ENERJİSİ DÜŞÜRÜLDÜ'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangının yaşandığı bölgedeki koordinasyon merkezinde Türkiye'deki yangınlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Yumaklı'ya; Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanı Ali Hamza Pehlivan, AFAD Afetlere Müdahale Genel Müdürü Sadi Ergin ve İzmir Valisi Süleyman Elban eşlik etti. Bakan Yumaklı, "Son 3 günde 263 yangına müdahale edildi. Akhisar'da yangının enerjisi oldukça düşürülmüş durumda. Tamamen kontrol altına almak için arkadaşlarımız çok yoğun bir çaba sarf ediyor. Kara ekiplerimiz etrafını çevirmiş durumda. 3 uçak ve 5 helikopterle soğutma çalışmalarına ve parlama yapan yerlere müdahale ediyorlar. Bölgede rüzgar şiddetini azalttı ama zaman zaman kararsız rüzgarların esmesi ile genişleme eğilimi var. Şu an için herhangi bir sorun görünmüyor. İnşallah gün içerisinde çok beklemediğimiz şiddetli bir rüzgar olmadığı takdirde inşallah orayla ilgili akşam üzerine doğru daha güzel haberler verebileceğiz" dedi.

'ÜÇ NOKTA VAR'

Menderes ve Seferihisar ilçeleri arasında çıkan yangına ilişkin konuşan Bakan Yumaklı, "Seferihisar'da, Menderes'te rüzgar hızının dün 120 kilometreye kadar çıktığını söylemiştim. Gece boyu da 65 kilometreye ulaştı. Rüzgar hızı bu arkadaşlarımızın müdahalesini kısmen zorlaştırdı ancak takviye ekiplerle de birlikte konuşlandırmalarını yaptılar. Günün ağarmasıyla birlikte de yine aynı Akhisar'da olduğu gibi burada da hava araçları çalışmaya başladı ve arkadaşlarımıza destek oluyor. İzmir'deki yangınlara an itibarıyla 4 uçak, 14 helikopter, 106 arazöz ve hem orman teşkilatı hem de diğer ekiplerden, gönüllerden oluşan binin üzerinde arkadaşımızla müdahaleye devam ediyoruz. Burada da yangın enerjisi düşürüldü ama 3 nokta var. Üst noktalarda, zirvelerde rüzgarın şiddeti daha da fazlalaşıyor. Bu 3 noktaya şu anda arkadaşlarımız yoğunlaşmış durumdalar. Eğer 3 noktadaki yangını da hızlıca kontrol altına alabilirsek, yangınla alakalı korkulacak bir durum kalmaz. Burada da dünkü kadar olmasa da rüzgarın hızının 40-50 kilometre civarında olacağı, ancak verilerden 'darbeli' olarak tabir edilen ani etkilerinin 70-80 kilometreye kadar çıkabileceği anlaşılıyor" açıklamalarında bulundu.

'21 VATANDAŞIMIZ TABURCU EDİLDİ'

Yangından 21 kişinin etkilendiğini söyleyen Bakan Yumaklı, "Şu ana kadar 4 köy ve 2 mahallenin tedbir amacıyla boşaltıldığını söylemiştim. Ekipler, hasar tespit çalışmalarını yapıyor. Çevre Şehircilik Bakanlığı ekiplerimiz de yangınların tamamen kontrol altına alındığı yönündeki bilgi sonrası sahaya çıkacak. Şu ana kadar yangınlardan etkilendiğini söyleyen 21 vatandaşımız ayakta tedavi edildikten sonra taburcu edildi. Bu ekosistemde sadece biz yaşamıyoruz. Çok fazla hayvan da yangından etkilendi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili kolluk kuvvetlerimiz araştırmalarına devam ediyor. Araştırma sonucu kesinleşince bilgilendirme yapacaklar" dedi.

'CUMHURBAŞKANI ANBEAN BİLGİ ALIYOR'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerini anbean aradığını belirten Bakan Yumaklı, şunları kaydetti:

"Bilerek ya da bilmeyerek orman yangınına sebep olmanın suç olduğunu, çok ağır cezasının olduğunu ve bununla ilgili herhangi bir toleransımızın olmayacağını mutlaka ama mutlaka bilinmesi gerekiyor. İzmarit atmayın. Yolun kenarına attığınız bir sigara izmariti, şu anda içinde bulunduğumuz ortamı çok hızlıca oluşturabiliyor. Etkisi artık her zamankinden çok daha fazla. İki, üç katı zarar verme potansiyeline sahip. Anız yakmayın. Özellikle de orman ya da orman dışı alan hiç fark etmez, bahçedeki çöplerinizi yakmayın. Yangınların büyük bir kısmının orman dışı alanlardan çıkmaya başladığını daha sonra da ormanları etkilendiğini bir kez daha ifade etmek istiyorum. Orman yalnızca 5 harften oluşan bir kelime ya da herkes için farklı bir anlam ifade eden bir sözcük olabilir. Ama unutmamalıyız ki orman, geleceğimizdir, bu ülkenin insanlarının, çocuklarının nefesidir. Bu mücadelemiz esnasında sayın Cumhurbaşkanı'mız bizleri anbean aradılar. Kendilerine bilgileri güncel olarak aktardık. Bizleri cesaretlendirilişi ve desteklerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum."

'ORMAN KAHRAMANLARINA TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Bakan Yumaklı, "Burada tek tek saymak mümkün olmayabilir ama özellikle bize yoğun bir şekilde destek veren Milli Savunma Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız, AFAD, Sağlık Bakanlığımız, diğer kurumlar, buradaki yerelde bizlere destek olan bütün kurum, kuruluşlar ve kişilere de canı gönülden teşekkür ediyorum. Bu gece boyunca alevlerin içerisinde, şu anda bulunduğumuz alanın bile etrafına, çok yakınlara gelen o yangınlarda, o alevlere gözünü kırpmadan içerisine dalıp, söndüren orman kahramanı kardeşlerime de canı gönülden teşekkür ediyorum, minnettarlığımızı ifade etmek istiyorum. Küçücük bir ateş birçok şeye sebep oluyor, unutmayalım" diye konuştu. Bakan Yumaklı Hatay'da da orman yangını çıktığını ancak korkulacak bir durum olmadığını da sözlerine ekledi.

Tolga TAHÇI/İZMİR,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İzmir'deki orman yangını 2'nci gününde (2) - Son Dakika

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