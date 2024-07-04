İzmir'deki orman yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı - Son Dakika
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İzmir'deki orman yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

İzmir'in Bornova ilçesinde çıkan orman yangınında evinin bir kısmı ve bahçesi hasar alan Kadim Tekin, yangının boyutunu drone ile havadan görüntüledi. Yangında 7 ev hasar görürken, alevlerin hızlı yayılması ahşap evin daha fazla zarar görmesine neden oldu. Yangına havadan ve karadan müdahale edilerek kontrol altına alındı.

04.07.2024 19:54
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İzmir'deki orman yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Orman yangınında evinin bir kısmı ve bahçesi hasar aldı

İZMİR - İzmir'in Bornova ilçesinde çıkan ve 7 evin hasar aldığı orman yangının oluşturduğu hasar drone ile havada görüntülenirken, alevler evinin bir kısmına ve bahçesine sıçrayan Kadim Tekin (59), "Arılarda bir sıkıntı yok ama ağaçlarımda ve evde zarar var. Ev ahşap olduğu için biraz hızlı tutuşmuş" dedi.

Yangın, dün saat 13.40 sıralarında Bornova ilçesi Beşyol Mahallesi'nde meydana geldi. İzmir- Manisa kara yolunun hemen kenarında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede Beşyol ve Sarnıç Mahallesi'nin bulunduğu ormanlık alana sirayet etti.

Havadan ve karadan müdahale edildi

Alevlerin büyüme eğiliminde olduğu bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ile Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı 9 helikopter ve 6 uçak sevk edildi. Bir yandan hava araçlarıyla müdahale edilen yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazözün yanı sıra su tankerleri ile de müdahale edildi. Yangında 19 saat geride kalırken, alevler büyük ölçüde kontrol altına alındı. Olay anında jandarma ise iki mahalledeki vatandaşları bölgeden uzaklaştırarak güvenli bölgelere intikal ettirmişti.

Oluşan hasar havadan görüntülendi

Beşyol Mahallesi'nde 3, Sarnıç Mahallesi'nde ise 4 evin hasar aldığı orman yangınının oluşturduğu hasar drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde, ormanlık alanın bir kısmının tamamen siyah külle kaplandığı yer alıyor.

"Arılarda bir sıkıntı yok ama ağaçlarımda ve evde zarar var"

Öte yandan, yangında Sarnıç Mahallesi'nde bulunan evinin bir kısmı ve bahçesindeki çok sayıda ağacın zarar gördüğünü ifade eden ev sahibi Kadim Tekin (59), "Arılarda bir sıkıntı yok ama ağaçlarımda ve evde zarar var. Ev ahşap olduğu için biraz hızlı tutuşmuş. Onun sıkıntısı var. Anahtarı kapıda unuttuğumuz için itfaiyeci arkadaşlar bizim içeride olduğumuzu düşünmüşler. İçeriye su sıkarak girmişler ama içeride olmadığımızı görünce rahatlamışlar. Söndürme işlemini tamamlayıp gitmişler. Bu arılar artık burada olmaz. Çünkü arıların beslenme bölgesi burada bitti. İzin verirlerse başka bir yere götürmemiz lazım. Arılarda herhangi bir zayiat yok" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel İzmir'deki orman yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı - Son Dakika

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