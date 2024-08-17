İzmir'deki Orman Yangınına Havadan Müdahale Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir'deki Orman Yangınına Havadan Müdahale Başladı

İzmir\'deki Orman Yangınına Havadan Müdahale Başladı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen orman yangınına havadan müdahale edilmeye yeniden başlandı. Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

17.08.2024 09:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen orman yangınına havadan müdahale edilmeye yeniden başlandı.

Yamanlar Karatepe mevkisinde önceki gün ormanlık alanda çıkan ve yerleşim yerleri ile sanayi sitesine sıçrayıp 3 mahallenin de boşaltılmasına neden olan yangına, günün ağarmasıyla ekipler havadan müdahale etmeye başladı.

Ekipler, yangını kontrol altına alma çalışmalarını şiddetli rüzgara rağmen sürdürüyor.

Karşıyaka ilçesi Yamanlar Mahallesi Karatepe mevkisinde önceki gün başlayan yangın yerleşim yerlerine kadar ulaşmıştı.

Yangında 16 ev yanmış, 87 ev ve 45 iş yeri boşaltılmıştı. 3 mahallenin de tahliye edildiği yangın dolayısıyla hayvan barınağı da boşaltılmıştı.

Karşıyaka'da başlayan ve Bayraklı ile Çiğli ilçesindeki ormanlık alanlara da yayılan yangında, kentin birçok noktası duman altında kalmıştı.

Yangın söndürme çalışmalarına, orman ekiplerinin yanı sıra belediyeler, polis, AFAD, jandarma personeli de araçlarıyla destek vermişti.

Kaynak: AA

Karşıyaka, Dünya, izmir, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'deki Orman Yangınına Havadan Müdahale Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:10 Orman yangınlarında son durum Bakan Yumaklı: 72 yangından 69’u kontrol altında Orman yangınlarında son durum! Bakan Yumaklı: 72 yangından 69'u kontrol altında
08:44 Bu nasıl sorumsuzluk İzmir’i yakıp kavuran yangının nasıl çıktığı belli oldu Bu nasıl sorumsuzluk! İzmir'i yakıp kavuran yangının nasıl çıktığı belli oldu
07:29 Cenaze yolunda kaza 4 kişi feci şekilde can verdi Cenaze yolunda kaza! 4 kişi feci şekilde can verdi
20:55 İzmir alev alev Mahalleler tahliye edildi, yangın evlere kadar ulaştı İzmir alev alev! Mahalleler tahliye edildi, yangın evlere kadar ulaştı
15:00 Sınavda kopya çekerken yakalanan öğrenci 17. kattan atlayarak intihar etti Sınavda kopya çekerken yakalanan öğrenci 17. kattan atlayarak intihar etti
14:52 Meclis’teki Can Atalay oturumunda yumruklu kavga Meclis'teki Can Atalay oturumunda yumruklu kavga
14:28 Alevlerin sardığı İzmir’den gelen görüntüler vahim Herkes kaçacak yer arıyor Alevlerin sardığı İzmir'den gelen görüntüler vahim! Herkes kaçacak yer arıyor
14:24 Can Atalay için toplanan Meclis’te gerginlik had safhada Kavga çıktı, oturuma iki kez ara verildi Can Atalay için toplanan Meclis'te gerginlik had safhada! Kavga çıktı, oturuma iki kez ara verildi
14:21 Kızını gelinlikle evden uğurluyordu, o esnada hiç beklenmedik bir şey oldu Kızını gelinlikle evden uğurluyordu, o esnada hiç beklenmedik bir şey oldu
14:16 Trump’a suikast girişiminde bulunan kişinin cesedi kayboldu Trump'a suikast girişiminde bulunan kişinin cesedi kayboldu
13:59 Denizli’de Otomobil Uçuruma Yuvarlandı: 4 Kişi Hayatını Kaybetti Denizli'de Otomobil Uçuruma Yuvarlandı: 4 Kişi Hayatını Kaybetti
13:39 Suriye’de peş peşe depremler Sarsıntı 4 ilimizde de hissedildi Suriye'de peş peşe depremler! Sarsıntı 4 ilimizde de hissedildi
12:56 Sokak röportajındaki sözleri sonrası tutuklanan Dilruba için iddianame hazırlandı Sokak röportajındaki sözleri sonrası tutuklanan Dilruba için iddianame hazırlandı
12:35 Bakan Şimşek’ten grafikli paylaşım: Enflasyon beklentileri 10 aydır iyileşiyor Bakan Şimşek'ten grafikli paylaşım: Enflasyon beklentileri 10 aydır iyileşiyor
12:09 Mahmud Abbas’ın TBMM’deki konuşması dünya basınında: 17 yıl sonra bir ilk yaşanacak Mahmud Abbas'ın TBMM'deki konuşması dünya basınında: 17 yıl sonra bir ilk yaşanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2024 11:00:51. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir'deki Orman Yangınına Havadan Müdahale Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement