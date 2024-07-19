İzmir'deki yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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İzmir'deki yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor

İzmir'in Gaziemir ve Buca ilçeleri arasında etkili olan yangın sabah saatlerinde kontrol altına alındı. Yangına 7 uçak, 19 helikopter, 50 arazöz ve 360'a yakın personel müdahale etti. Ekipler, soğutma çalışmalarına devam ediyor.

19.07.2024 16:45
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İzmir'in Gaziemir ve Buca ilçeleri arasında etkili olan ve sabah saatlerinde kontrol altına alınan yangında ekipler, soğutma çalışmasına devam ediyor.

İzmir'in Buca ilçesinde dün saat 13.25'te başlayan, rüzgarın etkisiyle sürekli yön değiştirerek yayılan yangın 7 uçak, 19 helikopter, 50 arazöz ve 360'a yakın Orman Bölge Müdürlüğü personelinin yanı sıra itfaiye, polis, AFAD ekipleri ve vatandaşların desteğiyle sabah saatlerinde kontrol altına alındı.

Hava sıcaklığının 40,6 dereceye ulaşması, nemin yüzde 18'e düşmesi nedeniyle yüksek yangın riski bulunan bölgede, ekiplerin çalışması sürüyor.

İnsansız hava araçları ve yangın yönetim uçağıyla da gözetlenen bölgede kritik bölgelere su dökülerek soğutma çalışması yapılıyor.

Kontrol altına alınan bölgeler içinde zaman zaman yaşanan alevlenmelere havadan ve karadan hızla müdahale ediliyor.

Yangının etkili olduğu bölgelerden Sarnıç'ta alevlerin yaklaştığı mahallelerde de hayatın normale döndüğü gözleniyor.

Yangın

Gaziemir ilçesi Zafer Mahallesi'nde başlayan yangın Buca ilçesine yayılmış rüzgarın yön değiştirmesiyle Gaziemir ilçesi Sarnıç bölgesinde yerleşim alanlarına yaklaşmış, yoğun mücadele sonucu kontrol altına alınmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir'deki yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

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