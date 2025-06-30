KUŞADASI YOLUNA İNDİ
İzmir'de Doğanbey'de devam eden yangın rüzgarın da etkisiyle yayıldı. Alevler Seferihisar- Kuşadası Karayoluna kadar indi. Bölgede kolluk kuvvetleri caddenin boşaltılması için anonslar yaparken, ekipler alevlerin yolun karşısına sıçramaması için yoğun çaba sarfediyor.
Tolga TAHÇI/ İZMİR,
Son Dakika › Güncel › İzmir'deki Yangın Kuşadası Yoluna İndi - Son Dakika
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