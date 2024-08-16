İzmir'deki yangında 16 ev yandı, 87 ev ve 45 iş yeri boşaltıldı

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İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki yangın nedeniyle Yamanlar mevkisinde 87 ev ve 45 iş yeri boşaltıldı, 16 ev yandı.

AFAD'dan alınan bilgiye göre, Karşıyaka ile Bayraklı bölgesinde devam eden yangına yönelik havadan ve karadan söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yamanlar mevkisinde, 87 ev ve 45 iş yerinin boşaltıldığı, 16 evin yandığı, dumandan etkilenenler dışında herhangi bir ciddi yaralanma olayı ve can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

Yangının enerjisinin azaldığı ancak rüzgarın etkisiyle devam ettiği bildirildi.