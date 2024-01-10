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İzmir'den Van'a Yardım Köprüsü

İzmir'de gönüllü kadınlar tarafından kurulan 'Siz Yalnız Değilsiniz, Biz Buradayız' grubu, Van'ın Çaldıran ilçesinde ihtiyaç sahibi bin kişiye yardımda bulundu. Kadınlar, Belediye Başkanı Şefik Ensari'nin katılımıyla mahallelerdeki ihtiyaç sahiplerini evlerinde ziyaret ederek giyim, ayakkabı ve oyuncak hediye paketleri verdi. Grup başkanı Mine Kapı, faaliyetlerini Türkiye'nin birçok yerinde sürdürdüklerini belirterek, 'İzmir ile Çaldıran arasında gönül köprüsü kurmak istedik' dedi.

İzmir\'den Van\'a Yardım Köprüsü
10.01.2024 - 19:35,
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İzmir'de gönüllü kadınlar tarafından kurulan "Siz Yalnız Değilsiniz, Biz Buradayız" grubu, Van'ın Çaldıran ilçesinde ihtiyaç sahibi bin kişiye yardımda bulundu.

İzmir'de yaşayan gönüllü kadınların kurduğu yardım grubu, birçok ilde ihtiyaç sahiplerine destek veriyor.

Bu kapsamda Çaldıran ilçesine gelen kadınlar, Belediye Başkanı Şefik Ensari'nin katılımıyla mahallelerdeki ihtiyaç sahibi bin kişiyi evlerinde ziyaret etti, giyim, ayakkabı ve oyuncaklardan oluşan hediye paketleri verdi.

Grup başkanı Mine Kapı, AA muhabirine, kurdukları yardım grubuyla ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalıştıklarını söyledi.

Türkiye'nin birçok yerinde faaliyetlerini sürdürdüklerini belirten Kapı, şunları kaydetti:

"Köy okullarına ana sınıfı, hastanelere çocuk için oyun parkları kuruyoruz, toplu sünnet programları düzenliyoruz. Çaldıran'da ihtiyaç sahibi bin kişiyi evlerinde ziyaret ettik, kıyafet hediye ettik. Misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederim. İzmir ile Çaldıran arasında gönül köprüsü kurmak istedik. Burada bulunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bize destek veren Belediye Başkanı'mıza teşekkür ederim."

Kaynak: AA
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