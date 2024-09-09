Ayda'nın İlkolula Başlama Mutluluğu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ayda'nın İlkolula Başlama Mutluluğu

Ayda\'nın İlkolula Başlama Mutluluğu

İzmir depreminde enkaz altından 91 saat sonra kurtarılan Ayda, ilkokula başlamanın mutluluğunu yaşıyor. Babası ve abisi tarafından desteklenen Ayda, psikolog desteğiyle annesini unutmamaya çalışıyor.

09.09.2024 13:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir depreminde enkazdan 91 saat sonra kurtarılan Ayda, ilkokula başlamanın mutluluğunu yaşıyor.

İzmir'de 30 Ekim 2020'deki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazında annesi Fidan Keskin Gezgin'i kaybeden, arama kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla 91 saat sonra kurtarılan Ayda, hayatını babası Uğur Gezgin ve ağabeyi 13 yaşındaki Atakan Gezgin ile sürdürüyor.

3 yıl anaokuluna giden Ayda, ilkokula başladı.

Bornova'daki özel bir okulda eğitim ve öğretim hayatına başlayan Ayda'yı ilk gününde babası Uğur Gezgin ve abisi Atakan Gezgin yalnız bırakmadı.

Baba Uğur Gezgin, AA muhabirine, kızının ilkokula başladığı için heyecanlı olduğunu söyledi.

Ayda'nın psikolog desteği almaya devam ettiğini hatırlatan baba Gezgin, "Her şey yolunda. Annesini özlüyor. Fotoğraflar ve videolarla annesini anıyoruz. Kızıma annesinin vefat ettiğini ilk başlarda söyledik. Zaman zaman beraber eşimin mezarına gidiyoruz. Kızım annesini unutmuyor." dedi.

Gezgin, geçen hafta 3 gün okulda oryantasyon süreci olduğunu, Ayda'nın yeni öğretmenleri ve arkadaşlarıyla tanıştığını anlattı.

Baba Gezgin, İzmir depreminin ardından ailesinin yanında olan herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA

Güncel, Deprem, izmir, Yaşam, Baba, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ayda'nın İlkolula Başlama Mutluluğu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:34 Türkiye Narin’e ağlarken 3 gündür sırra kadem basan Sevda’dan güzel haber geldi Türkiye Narin'e ağlarken 3 gündür sırra kadem basan Sevda'dan güzel haber geldi
15:51 Direksiyon koltuğunda itirafçı vardı İşte Narin’in cansız bedenini dereye taşıyan o araç Direksiyon koltuğunda itirafçı vardı! İşte Narin'in cansız bedenini dereye taşıyan o araç
14:50 Gizli tanığın itirafları sonrası Narin’in amcası yeniden sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü Gizli tanığın itirafları sonrası Narin'in amcası yeniden sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü
14:22 Gizli tanıktan kan donduran yeni itiraflar: Narin’in amcası cesedi saklamam için 200 bin TL teklif etti Gizli tanıktan kan donduran yeni itiraflar: Narin'in amcası cesedi saklamam için 200 bin TL teklif etti
13:13 Narin Güran’ın cenazesinde büyük rezalet Başrolde AK Partili vekil var Narin Güran'ın cenazesinde büyük rezalet! Başrolde AK Partili vekil var
08:50 Dinlene dinlene gol attılar Galatasaray’dan hazırlık maçında farklı tarife Dinlene dinlene gol attılar! Galatasaray'dan hazırlık maçında farklı tarife
08:41 Günlerce aileyle yayın yapmıştı Didem Arslan Yılmaz’ın çıkışı büyük ses getirecek Günlerce aileyle yayın yapmıştı! Didem Arslan Yılmaz'ın çıkışı büyük ses getirecek
08:30 Josef de Souza’yı silah çekip soydular Josef de Souza'yı silah çekip soydular
08:11 Hakimden amca Salim Güran’a olay soru: Narin senin kızın mıydı Hakimden amca Salim Güran'a olay soru: Narin senin kızın mıydı?
07:55 MasterChef Türkiye’de eleme heyecanı Zeynep yarışmaya veda etti MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı! Zeynep yarışmaya veda etti
07:20 Narin’e ait DNA tespit edilmişti Amcanın otomobili jandarma tarafından yeniden incelenmeye alındı Narin'e ait DNA tespit edilmişti! Amcanın otomobili jandarma tarafından yeniden incelenmeye alındı
01:54 Tunceli’de 4 askerimiz şehit oldu Şehit Büyükçaylı’nın eşi bu akşam doğum yapmış Tunceli'de 4 askerimiz şehit oldu! Şehit Büyükçaylı'nın eşi bu akşam doğum yapmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2024 16:49:20. #1.11#
SON DAKİKA: Ayda'nın İlkolula Başlama Mutluluğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement