İzmir Devlet Opera ve Balesi'nin çocuk balesi kursiyerleri yeteneklerini sergiledi.
Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde düzenlenen etkinlikte, bale öğrencileri İzmir Devlet Opera ve Balesi Bale Sanatçısı Hülya Şeren Nüfusçu yönetiminde gösteri sundu.
Programda 3 yıllık eğitimlerini tamamlayan 24 kursiyere sertifikaları verildi.
Kursiyer velisi Abdulgaffur Güneş, çocukların sanat sayesinde küçük yaştan itibaren saygı, sevginin yanında sorumluluk bilinci de kazandığını belirterek, "Bu güzel gösteriyi hayatımız boyunca unutamayacağız." dedi. ???????
Son Dakika › Güncel › İzmir Devlet Opera ve Balesi'nden çocuk balesi gösterisi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?