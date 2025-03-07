İzmir'e Sürdürülebilir Turizme İki Önemli Uluslararası Ödül

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Selçuk ve Urla Belediyeleri ile iş birliği ve turizm sektörüyle koordinasyon içerisinde yaptığı sürdürülebilir turizm destinasyonu sertifikası çalışmaları kapsamında Selçuk ve Urla, "Yeşil Destinasyonlar Gümüş Seviye Ödülü" sertifikası kazandı.

Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Konseyi'nin (GSTC) akredite kuruluşu Green Destinations (Yeşil Destinasyonlar) tarafından verilen ödül ile İzmir, sürdürülebilir turizm alanında önemli bir başarıya ulaştı. Dünyanın en büyük destinasyon fuarı olan ITB Berlin kapsamında düzenlenen Green Destinations ödül töreninde sertifikaları Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ve Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan ile İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları aldı.

Sengel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a ve Büyükşehir Belediyesi bürokratlarına destekleri için Efes Selçuk halkı adına teşekkür ederek konuşmasına başladı. Sengel, şunları söyledi:

"Bizim için gurur verici"

"Dünyanın en kıymetli turizm fuarlarından biri olan Berlin Uluslararası Turizm Fuarı'nda Green Destination yönetimi tarafından doğa ve mirasın korunması, atık yönetimi, enerji ve iklim gibi tüm sürdürülebilir destinasyonun özelliklerini taşıdığımıza ilişkin aldığımız bu sertifika bizim için gurur verici. Türkiye'de bu konuda bu yıl Gümüş Sertifika ile ödüllendirilen iki ilçeden biri olmak ve bu iki ilçenin de güzel İzmir'imizden belirlenmiş olması da bizleri ayrıca mutlu etti. Geleceğe bırakacağımız güzel bir destinasyon ağı içinde olmak; yerel kalkınmanın büyümesi ve kentimize gelecek ziyaretçilerin sayısında ve niteliğinde zamanla gözle görülecek farklılaşma sadece Efes Selçuk'a değil tüm İzmir'imize ve de ülkemize katkı koyacaktır. Efes Tarlası yaşam köyünden, çevresel ambalaj atığının toplanması ve tekrardan geri dönüştürülmesi, kadim topraklarımızın tanıtılmasına ve korunmasına ilişkin çalışmalarımız ile turizmin gelişimini en yakından takip ederek; önümüzdeki dönemlerde bu ödülün bir üstünü alabilmek ve hikayemizi tüm dünyaya aktarmak için sabırsızlandığımızı belirtmek isterim."

Balkan ise ITB Berlin Turizm Fuarı'nda "Green Destinations Silver Award" (Yeşil Destinasyonlar Gümüş Seviye Ödülü) ve "People's Choice" (Halkın Seçimi) ödüllerini Urla'ya kazandırmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Urla halkımız adına yürekten teşekkür ediyorum"

"Bu süreçte bizlere desteklerini esirgemeyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay'a ve İzmir Büyükşehir Belediyesi turizm ofisinin değerli bürokratlarına Urla halkımız adına yürekten teşekkür ediyorum. Doğasını, denizini, tarımını ve kültürünü koruyarak geliştirmeyi hedeflediğimiz Urla'mız 2025 yılında en çok tercih edilen bölge olmuştur. Urla'da gastronomi kültürüne ve tarımsal üretime dayanan 'GastroFarmUrla' şemsiyesi altında oluşturduğumuz rotalarımız ile hem gastronomi ve tarım kültürünün görünürlüğünün artmasını, hem de bu kültürel mirasımızı gelecek nesillere aktarmayı hedeflemekteyiz. Bu ödüller; Urla Bağ Yolu Rotası, Gastronomi Rotası, Zeytin Rotası, Gezilebilir Kültür Rotası ve Butik Konaklama Rotalarının, önümüzdeki yıllarda hem daha fazla tercih edilmelerini sağlayacak hem de yerelde sürdürülebilir kalkınma atağı yapmaları için büyük bir argüman olacaktır."

Süreç nasıl işledi

Yüzden fazla sürdürülebilirlik kriteri ve göstergesini kapsayan kapsamlı bir hazırlık ve raporlama sürecinin ardından ayrıca bağımsız bir saha denetimi sonucunda, Urla ve Selçuk ilçeleri Green Destinations/QualityCoast Ödülü-Gümüş Seviye Ödülü almaya hak kazandı. Bu ödül, doğa ve mirasın korunması, atık yönetimi, enerji ve iklim gibi tüm sürdürülebilir destinasyon yönetimi alanlarında mükemmelliği ifade ediyor. Aynı zamanda, destinasyonun gelecekte turizminin çekiciliğini sürdürebilmesi için gösterdiği çabaların da bir takdiridir. Ölçülen unsurlar yalnızca doğal miras gibi somut ve görünür kriterler değil, aynı zamanda sürdürülebilir kalkınma ilkelerini dikkate alan politika ve yönetim planlarıdır.

2023 yılından bu yana İzmir, En İyi 100 Sürdürülebilir Destinasyon Hikayeleri yarışmasına dahil ediliyor. Green Destinations Silver Award (Yeşil Destinasyonlar Gümüş Ödülü), Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi (GSTC) tarafından belirlenen uluslararası standartlara uygun olarak, tamamen kanıta dayalı ve bağımsız olarak doğrulanmış bir sürdürülebilirlik performansı sertifikasına doğru önemli bir adım olarak kabul ediliyor.

Neler yapıldı

Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Konseyi'ne üye olma çalışmaları devam ederken, "Sürdürülebilir Turizm Destinasyon Sertifikası" almak için de araştırmalara başlandı. Değişen turizm trendleri takip edilirken sektör paydaşlarının da görüş ve önerileri alındı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Turizm Şube Müdürlüğü tarafından 2024 yılında GSTC'nin akredite kuruluşu olan Green Destinations ile başlayan çalışmalarda sertifikaları alan ilk ilçeler Selçuk ve Urla oldu.

İlerleyen günlerde Menderes ve Çeşme ilçelerinde de sürdürülebilir turizm sertifikası çalışmalarına başlanacak.