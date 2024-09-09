İzmir'in Kurtuluşu İçin Çelenk Töreni - Son Dakika
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İzmir'in Kurtuluşu İçin Çelenk Töreni

İzmir\'in Kurtuluşu İçin Çelenk Töreni

İzmir'in kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu ve temsili olarak süvari birlikleri İzmir'in kurtuluşunu canlandırdı.

09.09.2024 13:23
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ATATÜRK ANITI'NA ÇELENK KONULDU

İzmir'in kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda saat 10.00 sıralarında çelenk töreni gerçekleştirildi. Törene İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve diğer protokol üyeleri katıldı. Törende Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

TEMSİLİ İZMİR'İN KURTULUŞU CANLANDIRILDI

Çelenk töreninin ardından Hükümet Konağı'nın önünde temsili olarak süvari birlikleri İzmir'in kurtuluşunu canlandırdı. Türk bayrağı İstiklal Marşı eşliğinde göndere çekildikten sonra İzmir Valisi Süleyman Elban süvari birlik komutanına Kur'an-ı Kerim ve bayrak takdiminde bulundu. Ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın süvari birlik komutanına plaket takdimi gerçekleştirdi.

Seza Nur ALPDÜNDAR-Nevra UÇKAÇ/ İZMİR,

Kaynak: DHA

Etkinlikler, Politika, Güncel, İzmir, Son Dakika

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