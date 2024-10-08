İzmir\'in Parklarında Akıllı Sulama Dönemi: Bir Yılda Bir Baraj Su Tasarruf Edilecek

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(İZMİR) - Su tasarrufu için radikal adımlar atmayı sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki parklarda akıllı sulama sistemine geçiyor. Su tüketimini en az yüzde 30 oranında azaltacak sistem tüm parklarda uygulandığında yılda 1 buçuk milyon metreküp yani Ürkmez Barajı hacminde su tasarrufu sağlanacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi sürdürülebilir bir gelecek için kentin su kaynaklarının verimli kullanılması hedefi doğrultusunda bir adım daha attı. İzmir Büyükşehir Belediyesi parklarda akıllı sulama sistemi uygulamasını devreye aldı. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen proje sayesinde, kentin yeşil alanlarında otomatik ve elle sulama yöntemleri yerine yağışlarda sulamayı durduran, sıcaklık verileriyle bitkinin ihtiyacı olan suyu belirleyerek gerektiği kadar sulama yapan, su tüketimine dair tüm verileri bildiren akıllı sulama sistemine geçiliyor. İlk olarak Gaziemir'deki Esra ve Çiğli Işılay Saygın parklarında başarıyla hayata geçen proje kent genelinde uygulanacak. Su tüketimini yarı yarıya indirecek sistemin tüm parklarda devreye girmesi ile birlikte yılda 1 buçuk milyon metreküp yani Ürkmez Barajı'ndaki su miktarına denk gelecek kadar su tasarrufu sağlanması hedefleniyor.

"Uygulanan parklarda yüzde 50'ye varan su tasarrufu"

Proje hakkında bilgi veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Müge Deniz Bal, "Başkanımız Cemil Tugay'ın Akıllı Şehirler vizyonu doğrultusunda biz de İzmir'imizin yeşil alanlarını akıllı sulama sistemleriyle sulamak için bir çalışma başlattık. Farklı bitki dokusuna ve yüzeylere sahip Gaziemir Esra ve Çiğli Işılay Saygın parklarında başlattığımız çalışmalarımızın sonuçlarının oldukça başarılı olduğunu gördük. Yüzde 50'ye varan bir tasarruf söz konusu. İklim krizinin yoğun yaşandığı günümüzde su kaynaklarımızın sürdürülebilir bir şekilde kullanılabilmesi büyük önem arz ediyor. Biz de bu kapsamda ileride çocuklarımıza daha güzel, sürdürülebilir, yaşanabilir kentler bırakabilmek adına bu çalışmaları İzmir geneline yaymayı planlıyoruz" diye konuştu.

"İşgücünden tasarruf ediyoruz"

Sistemin bir yazılım tarafından yönetildiğini dile getiren Bal, "Meteorolojiden aldığımız bilgilerle desteklenen sistem sayesinde bitki türlerinin ihtiyaçlarına göre sulama yapılarak su israfının önüne geçiyoruz. Öncelikle gece sulamalarını tercih ediyoruz. İşgücü tasarrufu sağlıyor, personelimizi farklı alanlarda görevlendiriyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak kent genelinde 20 milyon metrekarenin üzerinde park ve yeşil alanın bakımından sorumluyuz. 3-4 yıllık bir süre içinde akıllı sulama sistemini tüm parklarımızda hayata geçirmeyi planlıyoruz" şeklinde konuştu.

"Parklardan veri alıp parklara veri göndermemizi sağlayan bir sistem"

Projenin teknik yönü hakkında bilgi veren Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'nda görevli Makine Mühendisi Murat Abanoz, "Bu sistem, parklardan veri alıp parklara veri göndermemizi sağlayan bir sistem. Biz, bulut teknolojisiyle birlikte parklara komutlar gönderebiliyoruz. Parklardaki olası senaryoları da kendi sistemimizde görebiliyoruz. Dolayısıyla bu sistem sayesinde tam bir denetim sağlıyoruz. Sulama planlarımızı anlık olarak kontrol edebiliyoruz. Optimize araçlar sayesinde meteorolojiden alınan sıcaklık verileri doğrultusunda da yağmur yağdığında sulama duruyor. Her bitki türünün su ihtiyacı farklı. Bu sistem uzaktan akıllı araçlarla yönetilebildiği, meteorolojik verileri kullanabildiği için parkın ve bitkinin ihtiyaç duyduğu su miktarını kendisi belirleyebiliyor. Böylelikle fazla sulama yapmamış oluyoruz bu da tasarruf sağlıyor. Daha önce manuel diye tabir ettiğimiz, personele ihtiyaç duyulan bir sistem vardı. Vanaların personelle açılıp kapanması gerekiyordu. Geniş alanlarda parkları yönettiğimiz için bize ciddi anlamda iş gücü sıkıntısı yaratıyordu. Bu sistem sayesinde otomasyon sağlanarak hem personele ihtiyacı en aza indiriyor hem de anlık olarak sulama miktarlarını merkezden değiştirerek optimum bir sulama imkanı sağlıyoruz" dedi.

Su kaçakları ve arızaların önüne geçilecek

Murat Abanoz, "Parklardan çevrimiçi aldığımız bilgiler, yetkilendirdiğimiz personele kısa mesaj yoluyla düşüyor. Örneğin izinsiz, plan dahilinde olmayan bir tüketim olduğunda bize bilgi geliyor. Parkların su tüketim eğrilerini izliyoruz. Orada herhangi bir değişiklik, arıza olduğu zaman bize direk bilgi geliyor. Böylece biz de o arızaya hızla müdahale etme imkanı buluyoruz. Bu sistem hızlı reaksiyon almamızı sağlayacak" diye konuştu.

Hedef 1 buçuk milyon ton su tasarrufu

Projenin İzmir genelinde uygulanması ile birlikte büyük bir su tasarrufu sağlanacağını ifade eden Abanoz, "2023 yılı verilerine göre, parklarımızda 5 milyon metreküplük bir su tüketimimiz var. Hedefimiz en az yüzde 30 verimlilik sağlamak. Yani İzmir genelindeki parklarımızın tamamını bu sisteme geçirdiğimizde hedefimiz 1 buçuk milyon tonluk su tasarrufu sağlamak" dedi.