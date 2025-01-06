İzmir İşçileri Taşerona Karşı Eylemde - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir İşçileri Taşerona Karşı Eylemde

İzmir İşçileri Taşerona Karşı Eylemde

İzmir'de tuvalet temizliği yapan taşeron işçiler, belediye şirketinde çalışma talebiyle eylem yaptı.

06.01.2025 12:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Büyükşehir Belediyesine ait tuvalet ve bebek bakım merkezlerinin temizliğini yapan taşeron firmada çalışan işçiler, belediye şirketinde çalışma talebiyle eylem yaptı.

Büyükşehir Belediyesinin Egemenlik Binası önünde toplanan bir grup işçi, "İZBB modüler tuvaletlerde kölelik koşullarında çalışmaya ve taşerona son" ve "güvenceli çalışmak istiyoruz" yazılı pankartlar taşıdı, slogan attı.

Grup adına açıklama yapan Doğukan Bayar, kentte 30 noktada bulunan modüler tuvalette 10 aylık süreçlerle çalıştırıldıklarını söyledi.

Eylemlerinin yedinci gününde olduklarını kaydeden Bayar, "İnsanca yaşamak ve güvenli çalışmak istiyoruz. Hakkımızı alana kadar da buradan hiçbir yere ayrılmayacağız. İzmir halkına ve İzmir Büyükşehir Belediyesine çalıştık, işverenimiz Büyükşehir Belediyesi. Bizi, çalıştığımız yerlerde yöneten kişiler İzmir Büyükşehir Belediyesinin memurları. Siz 'özel firma işçisiniz' diyerek kimse bizi görmezden gelemez, kapı dışarı edemez." ifadelerini kullandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kendi çatısı altında istihdam edilmeyi istediklerini aktaran Bayar, "Eylemi başlattığımız için de dün bazı arkadaşlarımızın iş çıkışları yapıldı." dedi.

Kaynak: AA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Belediye, Politika, Güncel, Yaşam, Bebek, izmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir İşçileri Taşerona Karşı Eylemde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:35 Hatimoğulları’nın tehdit gibi sözlerine Sırrı Süreyya Önder’den dikkat çeken açıklama Hatimoğulları'nın tehdit gibi sözlerine Sırrı Süreyya Önder'den dikkat çeken açıklama
12:26 Bakanlık, 2025 yılının ilk listesini yayınladı Bu markalardan uzak durun Bakanlık, 2025 yılının ilk listesini yayınladı! Bu markalardan uzak durun
11:52 DEM Parti’nin İmralı heyetinden Gelecek Partisi’ne ziyaret Davutoğlu kapıda karşıladı DEM Parti'nin İmralı heyetinden Gelecek Partisi'ne ziyaret! Davutoğlu kapıda karşıladı
11:51 Ankaralı Turgut’un çocukları mezar taşı konusunda anlaşamadı Ankaralı Turgut'un çocukları mezar taşı konusunda anlaşamadı
11:34 İstanbul’da toplu ulaşıma zam görüşmelerinde karar belli oldu İstanbul'da toplu ulaşıma zam görüşmelerinde karar belli oldu
19:11 Emrullah Köroğlu’dan yeni marka: SUCCESSO Emrullah Köroğlu'dan yeni marka: SUCCESSO
18:51 Serdal Adalı’dan açıklama var: Sergen Yalçın, Beşiktaş’ı reddetti Serdal Adalı'dan açıklama var: Sergen Yalçın, Beşiktaş'ı reddetti
18:39 Fenerbahçe’de bu sezon bir ilk yaşandı Fenerbahçe'de bu sezon bir ilk yaşandı
18:22 Mourinho’dan ortalığı karıştıracak Galatasaray sözleri Mourinho'dan ortalığı karıştıracak Galatasaray sözleri
17:49 Mikautadze transferinde Galatasaraylıları yıkan gelişme Mikautadze transferinde Galatasaraylıları yıkan gelişme
17:47 Ali Erbaş’la ilgili “Ekmek yiyin“ iddiası ortalığı karıştırdı, gerçek bambaşka çıktı Ali Erbaş'la ilgili "Ekmek yiyin" iddiası ortalığı karıştırdı, gerçek bambaşka çıktı
17:23 Görüntüler Türkiye’den: Yönetim zemine inip takımı sahadan çekti Görüntüler Türkiye'den: Yönetim zemine inip takımı sahadan çekti
17:06 Barış Alper Yılmaz’ın babasından transfer açıklaması: Takım söylemem Barış Alper Yılmaz'ın babasından transfer açıklaması: Takım söylemem
17:03 Sahneye çıkıp Erdoğan’ın yanına geldi, sonrasında yaşananlar bomba Sahneye çıkıp Erdoğan'ın yanına geldi, sonrasında yaşananlar bomba
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2025 13:17:59. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir İşçileri Taşerona Karşı Eylemde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.