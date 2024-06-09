İzmir Kemalpaşa\'da Palet Atölyesinde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde palet atölyesinde çıkan ve çevredeki otluk alana da sıçrayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Sekiz Eylül Mahallesi'nde bulunan palet atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın yakındaki otluk alan ile zeytin ağaçlarına da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve çok sayıda itfaiye ekibi ile İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 helikopter sevk edildi.

Ekiplerin, havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Çevredeki zeytin ağaçlarının zarar gördüğü yangında, palet atölyesi ile otluk alanda yer alan traktör, minibüs ve 2 kamyonet kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye ekiplerinin bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.