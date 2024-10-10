İzmir, 'Kentimi Seviyorum' Kampanyasında Finalde

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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi, sürdürebilir çevre politikalarıyla Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nın (WWF) düzenlediği "Kentimi Seviyorum" kampanyasına katılmaya hak kazandı. 32 ülkeden 86 şehrin yarıştığı finalde en yüksek oyu alan finalist "en sevilen kent" seçilecek. İzmir'i en sevilen kent yapmak için 31 Ekim'e kadar WWF tarafından İzmir adına açılan sitede oy vermek ya da öneri sunmak gerekiyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, şehirdeki karbon salımının azaltılması, doğa ile uyumlu ulaşım stratejisi gibi sürdürebilir çevre politikalarıyla Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nın (WWF) We Love Cities (Kentimi Seviyorum) kampanyasında yer alıyor. Dünyada 32 ülkeden 86 şehrin yarıştığı finalde en fazla oyu alan finalist "en sevilen kent seçilecek. Oylamada, Paris, Zürich, Oslo, Vancouver, San Fransisco ve Stockholm gibi şehirler de bulunuyor.

Oylama 31 Ekim'e kadar sürecek

Yarışma kapsamında WWF tarafından her şehir adına bir site açıldı. Bu sayfa üzerinden İzmir'e oy verilebiliyor, görüş ve öneriler sunulabiliyor. Her destekçi günde sadece bir oy kullanabiliyor. Oylama 31 Ekim'e kadar sürecek. Oylama sonucunda nüfusuna oranla en fazla oyu alan şehir, en sevilen sürdürülebilir şehir seçilerek kentin uluslararası bilinirliğine katkı sağlayacak.

İzmir dikkatleri üzerine çekecek

We Love Cities kampanyası, şehirlerin yurttaşlarla birlikte daha yaşanabilir, çevre dostu ve sürdürülebilir bir gelecek için harekete geçmelerine teşvik ediyor. İzmir, bu kampanya ile hem yerel hem de uluslararası düzeyde dikkatleri üzerine çekecek. İzmir'in kampanyaya katılan şehirler arasında yer alması, sadece şehir için değil, aynı zamanda Türkiye'nin çevre politikaları ve sürdürülebilirlik hedefleri açısından da büyük bir adım olarak değerlendiriliyor. Ayrıca şehrin sürdürülebilirlik konusundaki çabalarının uluslararası ölçekte tanınması için büyük bir fırsat sunuyor.

İzmir, 2022 yılında Tek Dünya Kentleri Yarışması'nda ulusal birincilik ödülü de kazanmıştı.

WWF tarafından İzmir için hazırlanan sayfaya aşağıdaki linkten veya İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından ulaşabilir.