İzmir Körfezi'nde balık ölümleri sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir Körfezi'nde balık ölümleri sürüyor

Geniş Video İzle

İzmir Körfezi'nde kirlilik sebebiyle binlerce ölü balık kıyıya vurmaya devam ediyor. Bazı vatandaşların ise kıyıya vuran balıkları elleriyle topladığı görüntüler dikkat çekti.

11.09.2024 01:56  Güncelleme: 02:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Körfezi'nde balık ölümleri sürüyor

İZMİR - İzmir Körfezi'nde kirlilik sebebiyle binlerce ölü balık kıyıya vurmaya devam ediyor. Tüm uyarılara rağmen bazı vatandaşların ise kıyıya vuran balıkları elleriyle topladığı görüntüler dikkat çekti.

İzmir Bayraklı ve Karşıyaka sahillerinde 20 Ağustos'ta binlerce ölü balığın kıyıya vurmaya başlaması ve beraberinde kentte kötü kokunun hakim olmasının ardından, denizdeki kirliliğin tespiti için çalışmalar sürüyor. Bugün de Karşıyaka ilçesine bağlı Aksoy ve Bayraklı ilçesine bağlı Turan Mahallesi'nde ölü balıkların kıyıya vurmaya devam ettiği görüldü. Ölü balıklar deniz yüzeyine çıkarken, kente yayılan kötü koku ise etkisini sürdürüyor. Balık ölümlerinin yanı sıra, körfezin renginin de kırmıza döndüğü gözlemlendi. Ölen balıklar arasında Çipura, Deniz Levreği gibi balıklar bulunuyor.

Ölü balıkları topluyorlar

Öte yandan balık ölümlerinin yaşandığı ilk günden itibaren yetkililerin yaptığı uyarıya rağmen, Bayraklı sahil kesiminde bazı vatandaşların kıyıya vuran ölü balıkları elleriyle topladıkları görüldü.

Büyükşehir'e 1 milyon 858 bin TL ceza kesildi

Ayrıca yapılan çalışmalar sonucu İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü'ne bağlı Çiğli Kentsel Atıksu Arıtma Tesisi ile Güneybatı Atıksu Arıtma Tesisleri'nin, çevre mevzuatında belirtilen standartların üzerinde kirli suları İzmir Körfezi'ne deşarj ettikleri tespit edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İZSU Genel Müdürlüğüne 1 milyon 858 bin TL para cezasının kesildiğini ve Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu belirtti.

"Koku çok rahatsız ediyor"

Kentte oluşan kötü kokudan rahatsız olduğunu dile getiren bölge sakini Aykut Şimşek, "1990 yılından beri buradayım. Balık ölümleri çevreyi ve bizi olumsuz etkiliyor. Koku çok rahatsız ediyor, yürümekte zorlanıyoruz. Akşam sahilde yürüme planımız vardı ama planımızı kokudan dolayı iptal ettik" sözlerine yer verdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri de kıyıya vuran ölü balıkların toplanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İHA

Güncel, Çevre, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir Körfezi'nde balık ölümleri sürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:04 3 gün sonra bulunan kız çocuklarından dehşete düşüren itiraf: Arkadaşımı abimle 91 bin lira karşılığında evlendirdiler 3 gün sonra bulunan kız çocuklarından dehşete düşüren itiraf: Arkadaşımı abimle 91 bin lira karşılığında evlendirdiler
23:48 Amcayı ilk başta ölümüne savunan avukat, çark etti Amcayı ilk başta ölümüne savunan avukat, çark etti
23:16 İtirafçı, bunu ilk kez mahkemede söyledi: Arif’in kızını öldürdüm, bu cesedi yok edeceksin İtirafçı, bunu ilk kez mahkemede söyledi: Arif'in kızını öldürdüm, bu cesedi yok edeceksin
21:24 Narin’in gözaltına alınmayan tek amcası konuştu: Onu toprak bile kabul etmeyecek Narin'in gözaltına alınmayan tek amcası konuştu: Onu toprak bile kabul etmeyecek
10:44 Beyin cerrahı, 18 ay içinde ikinci kez uçak kazasından sağ kurtuldu Beyin cerrahı, 18 ay içinde ikinci kez uçak kazasından sağ kurtuldu
10:25 Narin cinayeti soruşturmasında 24 şüpheli için ek gözaltı süresi Narin cinayeti soruşturmasında 24 şüpheli için ek gözaltı süresi
10:22 Adli Tıp Uzmanı Mehmet Görgülü: Büyük ihtimalle Narin kaybolduğu gün öldürüldü Adli Tıp Uzmanı Mehmet Görgülü: Büyük ihtimalle Narin kaybolduğu gün öldürüldü
09:55 Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 50 kuruş indirim bekleniyor Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 50 kuruş indirim bekleniyor
09:33 TFF Yönetim Kurulu, yeni yabancı sayısı için bugün karar verecek TFF Yönetim Kurulu, yeni yabancı sayısı için bugün karar verecek
09:28 Narin’in ölümüne sessiz kalmayan Ezgi Mola ’’Allah belasını versin’’ diyerek tepki gösterdi Narin'in ölümüne sessiz kalmayan Ezgi Mola ''Allah belasını versin'' diyerek tepki gösterdi
09:21 Soruşturmanın seyrini değiştirecek detaylar Ağabeyin gözünde morluk, sırtında tırnak izleri tespit edildi Soruşturmanın seyrini değiştirecek detaylar! Ağabeyin gözünde morluk, sırtında tırnak izleri tespit edildi
09:17 ’Sorun ne’ diye sorduğu genç tarafından demir sopayla dövülen adam yaşadıklarını anlattı 'Sorun ne' diye sorduğu genç tarafından demir sopayla dövülen adam yaşadıklarını anlattı
09:06 Star Wars’ın unutulmaz karakterini seslendiriyordu, hayatını kaybetti Star Wars'ın unutulmaz karakterini seslendiriyordu, hayatını kaybetti!
08:49 Yok artık Kerem Dün geceki performansını gören herkes aynı yorumu yapıyor Yok artık Kerem! Dün geceki performansını gören herkes aynı yorumu yapıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2024 04:20:52. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir Körfezi'nde balık ölümleri sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement