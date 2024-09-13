İzmir Meclisinde Arbede

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İzmir Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısında AK Parti ile CHP'li meclis üyeleri arasında arbede yaşandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay başkanlığında eylül ayı meclis toplantısı 3. birleşimi gerçekleştirildi.

Toplantıda stratejik planlara ilişkin maddeler görüşülürken CHP'li bazı üyeler hükümeti eleştirdi.

Daha sonra söz alan AK Parti'li meclis üyesi Akdülhakim Evin de eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili eleştirilerde bulundu.

Evin'in sözlerine Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin tepki göstermesi üzerine diğer üyeler de sözlü olarak karşılık verdi.

Bu sırada mecliste bir anda üyeler arasında arbede çıktı. Diğer meclis üyelerinin müdahale etmesi üzerine arbede kısa sürede yatıştırıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, üyelere 5 yıl boyunca aynı mecliste toplantılara katılacaklarını ve birbirlerinin yüzüne bakacaklarını belirterek, kullanılan ifadelere dikkat edilmesini istedi.