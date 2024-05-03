İzmir-Midilli seferleri başladı - Son Dakika
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İzmir-Midilli seferleri başladı

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İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZDENİZ tarafından düzenlenen İzmir-Midilli seferleri 2024 yaz programı başladı. Seferler, 27 Eylül'e kadar devam edecek.

03.05.2024 12:48  Güncelleme: 13:24
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(İZMİR) İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZDENİZ tarafından düzenlenen İzmir-Midilli seferleri 2024 yaz programı başladı. 3 Mayıs itibarıyla düzenli olarak başlatılan seferler, 27 Eylül'e kadar iki gemiyle devam edecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZDENİZ (İzmir Deniz İşletmeciliği A.Ş.) tarafından yapılan "Rotamız Midilli" seferlerinin yeni sezonu başladı. Yılın ilk turunu geçen Ramazan Bayramı'na özel yapan İZDENİZ, 3 Mayıs itibarıyla düzenli seferleri başlattı. Bu yıl kapıda vize uygulamasıyla ilginin arttığı İzmir-Midilli seferleri, Çarşamba ve Cuma kalkışlı olmak üzere haftada iki kez düzenlenecek.

SEFERLER 27 EYLÜL'E KADAR DEVAM EDECEK

3 Mayıs 2024'te başlayan 2024 yaz dönemi seferleri, 27 Eylül 2024 tarihinde bitecek. İzmir-Midilli seferlerini yapan İhsan Alyanak Gemisi'ne bu yıl İZDENİZ'in ikinci yüksek hızlı gemisi Prof. Dr. Aziz Sancar eşlik edecek. Bu yıl sefer sayısı yüzde 143 artırılarak sezon boyunca 41 sefer yapılacak. Artan talep doğrultusunda konulacak ek seferlerle bu sayı artabilecek. Seferler, her çarşamba ve cuma saat 08.30'da İzmir Alsancak Limanı'ndan gidiş, her cuma ve pazar ise saat 17.00'de Midilli Limanı'ndan dönüş şeklinde olacak.

İzmir-Midilli seferleri başladı
Kaynak: ANKA

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