Nörolojik Rahatsızlığı Olanlar Yüksek Sıcaklıktan Daha Fazla Etkileniyor

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İZMİR Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Medical Point Hastanesi'ndeki Nörolog Prof. Dr. Özge Yılmaz Küsbeci, nörolojik rahatsızlığı olanların yüksek sıcaklıktan daha fazla etkilendiğini hatırlatarak vatandaşlara uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Küsbeci, "Sıcak havalarla birlikte özellikle ilaçlarını aksatan, su içmeyen hastalarda ani tansiyon yükselmeleri inme sıklığını arttırabilir. En az 3 litre mutlaka su içilmesi gerektiğini hatırlatıyoruz. Tansiyon, şeker, kalp hastalarında risk fazla. Ama daha önce bilinen bir öyküsü olmadığı halde inmeyle gelebiliyor. Eğer 65 yaş üzerini geçtiyse kişinin mutlaka inme adayı olabileceğini bilmesi ve mutlaka kalp, tansiyon, şeker hastalıklarına dikkat etmesi gerekiyor" dedi.

Uzmanlar Türkiye genelindeki ve İzmir'deki yüksek hava sıcaklığına karşı nörolojik sıkıntıları bulunan vatandaşları uyardı. Son zamanlarda baş dönmesi ve bilinç kaybıyla gelen hastaların sayısında artış gözlendiğini ifade eden İEÜ Medical Point Hastanesi'ndeki Nörolog Prof. Dr. Özge Yılmaz Küsbeci, özellikle sıcaklığın çok yüksek olduğu saatlerde dışarı çıkılmamasını belirtip, bol su tüketilmesi gerektiğine dikkat çekti. Prof. Dr. Küsbeci, inme vakalarının arttığını söyleyip "Havaların ısınmasıyla beraber ileri yaş grup hastalarımız çok ciddi sorunlar yaşıyor. Son zamanlarda aniden havaların ısınmasıyla, sıcaklık 45 derecelere kadar vardığı için hastalarımızı uyarıyoruz. Su içmeyen hastalar, baş ağrısı, baş dönmesi, halsizlik, bulantı ve baygınlık gibi sorunlar yaşayabiliyor. Özellikle ilaçlarını doğru almayan kişilerde, tablo inmeye kadar varabiliyor. Bu nedenle çok sıcak saatlerde dışarı çıkılmamasını ve kişilerin su içmeyi kesinlikle ihmal etmemesini öneriyoruz" ifadelerini kullandı.

'BOL SU İÇEREK GÜNÜMÜZÜ GEÇİRELİM'

Prof. Dr. Küsbeci, sözlerini şöyle sürdürdü: "Çünkü su içilmemesi beyne giden kan miktarını azalttığı için çeşitli nörolojik sorunlara sebep olabiliyor. Bu hastalar ciddi baş dönmesi ataklarıyla gelebiliyor. Son zamanlarda bilinç kaybı ile gelen çok hastamız oldu. Büyük bir çoğunluğun sıcak saatlerde dışarı çıktığını ve yeterli su tüketmediğini görüyoruz. Lütfen 11.00 ile 15.00 saatleri arasında çok önemli bir işiniz yoksa sokağa çıkmayın. Çıkacaksanız da serin bölgelerde mutlaka şapka takarak yanımıza su alarak dışarıda bulunalım." Nörolojik hastalıklar arasında bilinen Alzheimer ve Parkinson hastalarının son günlerde ciddi şikayetlere sahip olduğunun altını çizen Prof. Dr. Küsbeci, "Birçok hastamız son birkaç haftada ani olarak şikayetlerinde artış sebebiyle bize başvurdu. Baktığımız zaman büyük bir çoğunluğunda üre yüksekliği görüyoruz. Sadece 3 bardak su alımını arttırmakla bulguların eskiye döndüğünü gördük. O nedenle sıcak havalarda özellikle lütfen serin ortamda bulunalım, bol su içerek günümüzü geçirelim" dedi.

'ÇAY KAHVE TÜKETİMİNİ AZALTIN'

İnme ya da felç olarak bilinen durumların özellikle 65 yaş üzerindeki hastalarda sıklıkla ortaya çıktığını anlatan Prof. Dr. Küsbeci, 'inme'nin kuvvet kaybı, görme ve bilinç bozukluğu anlamına geldiğini kaydetti. Kalp ve şeker hastalarında bu durumun daha fazla yaşandığını dile getiren Prof. Dr. Küsbeci, "Sıcak havalarla birlikte özellikle ilaçlarını aksatan, su içmeyen hastalarda ani tansiyon yükselmeleri ile inme sıklığını arttırabilir. En az 3 litre mutlaka su içilmesi gerektiğini hatırlatıyoruz. Nörolojik rahatsızlığı olanlar sıcak havadan daha olumsuz etkilenir. Tansiyon, şeker, kalp hastalarında risk fazla. Ama hastalar daha önce bilinen bir öyküsü olmadığı halde inmeyle gelebiliyor. Eğer 65 yaş üzerini geçtiyse kişinin mutlaka inme adayı olabileceğini bilmesi ve mutlaka kalp tansiyon şeker hastalığına dikkat etmesi gerekiyor. Rutin zamanlarda kan sayımlarını yaptırmaları, böbrek yetmezliği, kolesterol yüksekliğine bakması, beslenmesine de dikkat etmesi gerekir" açıklamalarında bulundu.

'TUZSUZ VE SIVI AĞIRLIKLI BESLENME ÖNEMLİ'

İnmede mutlaka bilinç kaybı yaşanmayabileceğinin altını çizen Prof. Dr. Küsbeci, beslenmede Akdeniz tipi diyetin önerildiğini belirterek şöyle devam etti: "İnme halk arasında 'felç' olarak bilinir. Ani olarak gelişen, dakikalar içinde bir tarafında kuvvet kaybı oluşması durumu inmedir. Bilinç kaybı her hastada olmak zorunda değil. Her bilinç kaybına mutlaka inme diyemeyiz. Metro ya da alışveriş merkezleri gibi kalabalık ortamlarda yeterince su içmeyen kişilerde baygınlık oluşabiliyor. Sıvının bol alınmasıyla birlikte çay, kahve tüketiminin azaltılması gerekir. Bazı hastalarımız çay, kahve çok içtiğini söyleyerek yeterli sıvı aldığını düşünebiliyor. Ama çay ve kahvenin tam tersi idrar çıkışını arttırdığı için sıvı kaybına yol açtığını unutmamak gerekir. Tuzsuz ve sıvı ağırlıklı beslenme önemli."

'AZ SU TÜKETEN KİŞİLERDE BAŞ DÖNMESİ OLUR'

Yaz aylarında vertigo şikayetinin de arttığını ifade eden Prof. Dr. Küsbeci, az su tüketen kişilerin sıklıkla yaşadığı bu durumu engellemek için öğle saatlerinde dışarı çıkmaması gerektiğini vurguladı. Prof. Dr. Küsbeci, "Vertigo aslında baş dönmesinin İngilizcesidir. Bunun birçok sebebi var. Beyinden kaynaklanan sebepler olabilir. Bu damar tıkanıklığı ya da kanama sebebi olabilir. Kulaktaki kristallerin yer değiştirmesi de buna neden olur. Boyunda düzleşmenin olması ile metabolik sebepler de baş dönmesine neden olabilir. Bunun başında su içmemek geliyor. Az su tüketen kişilerde baş dönmesi olur. Çok sıcak hava uyarısının yapıldığı bu günlerde dışarı çıkmak için daha serin saatleri tercih edelim. Ancak yürüyüşü de aksatmamalıyız. Daha serin saatlerde yürüyelim. 65 yaş sonrası kişilerde yürüyüş çok önemli. Sadece evde oturursak bu durum kas kaybına yol açar" diye konuştu.