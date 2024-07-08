İzmir Üniversiteleri Platformu Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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İzmir Üniversiteleri Platformu Toplantısı Gerçekleştirildi

İzmir'deki üniversitelerin rektörleri, Dokuz Eylül Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen İzmir Üniversiteleri Platformu toplantısında bir araya geldi. Toplantıda, İzmir'deki yükseköğretim kurumlarına ilişkin veriler sunuldu ve İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, yükseköğretim kurumlarının mevcut durumu ve gelecek dönem projeleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

08.07.2024 12:53
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İzmir'deki üniversitelerin rektörleri, Dokuz Eylül Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen İzmir Üniversiteleri Platformu toplantısında bir araya geldi.

Vali Süleyman Elban'ın da katıldığı toplantı Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlük binasında yapıldı.

Toplantıda DEÜ Rektör Vekili ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Üyesi Prof. Dr. Mahmut Ak, İzmir'de bulunan yükseköğretim kurumlarına ilişkin verileri içeren bir sunum gerçekleştirdi.

2023-2024 dönemini kapsayan sayılara göre İzmir'deki üniversiteli sayısının

uluslararası öğrencilerle birlikte 207 bin 628 olduğunu açıklayan Ak, "Bu sayının 10 bin

474'ü uluslararası öğrenci. Kız öğrenci sayısı iki alanda toplam 104 bin 981, erkek

öğrenci sayısı ise 102 bin 647. Bununla birlikte kurumlarımızdaki akademik personel sayısı

ise toplam 9 bin 877'dir." dedi.

İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban ise İzmir'deki yükseköğretim

kurumlarının mevcut durumu, gelecek dönem projeleri, kurumlar arası iş birliği olanakları,

İzmir'in bir eğitim merkezi olarak konumlandırılması ve bu yöndeki güncel çalışmalara

ilişkin bilgilendirmelerde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir Üniversiteleri Platformu Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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