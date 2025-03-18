İzmir Valisi Elban, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü Programına Katıldı - Son Dakika
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İzmir Valisi Elban, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü Programına Katıldı

İzmir Valisi Süleyman Elban, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü Programı'nda, "Çanakkale ruhu, hiçbir şart altında ümitsizliğe düşmemektir" dedi.

18.03.2025 15:08  Güncelleme: 15:09
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(İZMİR) - İzmir Valisi Süleyman Elban, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü Programı'nda, "Çanakkale ruhu, hiçbir şart altında ümitsizliğe düşmemektir" dedi.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü Programı düzenledi.

Programa, İzmir Valisi Süleyman Elban'ın yanı sıra; Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Altan İnanç katıldı.

Programda konuşan Vali Elban, Çanakkale Zaferi'nin gelecek nesillere aktarılacak bir mücadele ruhu olduğunu söyledi. Çanakkale Savaşı'nda destansı bir mücadele verildiğini hatırlatan Elban, Batılı devletlerin o dönemde İstanbul'u işgal etmek için Çanakkale'yi geçmek istediklerini anımsattı.

Çanakkale'ye geldiklerinde çelikten bir duvarla karşılaştıklarını ifade eden Elban, ancak Çanakkale'de o destansı mücadelenin başladığını, bu mücadelenin tarihe geçtiğini anlattı.

"İnanmış bir milletin başaramayacağı hiçbir şey olmadığını Çanakkale ruhuyla gösterdik"

Çanakkale Zaferi'nin dünya tarihinde inanılmaz sonuçlara yol açtığını belirten Elban, Çanakkale Zaferi'nin mazlum milletler açısından umut olduğunu, 30-40 yıl içinde dünyada birçok bağımsız millet kurulduğunu ifade etti.

"Bizim açımızdan ise yabancıların artık bu milleti yok edebilecekleri, bizi tarih sahnesinden silebilecekleri hayallerini kursaklarında bıraktığımız yerdir Çanakkale" diyen Elban, bu zaferin Türk milletine "Çanakkale ruhu"nu da hediye ettiğini kaydetti.

Elban, şöyle devam etti:

"Çanakkale ruhu denince biz, şartlar ne olursa olsun yılgınlığa ve bezginliğe düşmenin mümkün olmayacağını gösterdik. Biz, inanmış bir milletin başaramayacağı hiçbir şey olmadığını Çanakkale ruhuyla gösterdik. Çanakkale ruhuyla milletin her mensubunun yüreğinin ağrının ve acının nerde olduğunu hissettiğinde orada attığını göstermiş olduğunu, aramızda ayrı gayrı olmadığını göstermiş olduk. Herkesin Çanakkale'de koyun koyuna beraber yattığını gördük. Budur Çanakkale ruhu. Çanakkale ruhu, hiçbir şart altında ümitsizliğe düşmemektir. İnanmış ve inançlı, yüreği birlikte atan bir toplumun başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Bunların hepsini Çanakkale bize miras olarak bıraktı. Rabbim bizi, şehadete ermiş şehitlerimize, gazilerimize mahcup etmesin. Bu inançlı millet tarih sahnesinde kıyamete kadar yaşayacaktır. Yaşadığı sürece de Çanakkale ruhunu yaşatır ve gelecek nesillere de canlı ve diri bir şekilde aktarır."

Yahşi: "En büyük ödevimiz, ecdadımızın mirasına layık olmaktır"

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Yahşi ise konuşmasında, Çanakkale Zaferi'nin, "Size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum diyen, yüreği vatanı kadar büyük bir komutanın tarihe verdiği istiklal ve istikbal dersi olduğunu" belirterek, şöyle konuştu:

"Çanakkale, kınalı kuzuların şeref madalyasıdır. Çanakkale, bir şuur, ufuk, gurur, bir sancak ve emanettir. Milletimiz, tarihin en çetin imtihanında kanıyla ve canıyla siper olmuştur. Bu müthiş iradeyi kırmak için geldiler. Cihana nizam vermiş, rüküdan başkasına eğilmeyen başlardır onlar. 253 bin vatan evladı... Tarihe sığmayan kahraman şehitlerimiz… Emanetiniz emanetimizdir, davanız davamızdır. Her karışını kanınızla suladığınız bu vatanın her karış toprağı için hiç durmadan ve yorulmadan akıl ve alın terimizi seferber edeceğiz. En büyük ödevimiz, Çanakkale'de sergilenen ruh kudretini anlamak, gelecek nesillere taşımak ve ecdadımızın mirasına layık olmaktır."

Programda açılış konuşmalarının ardından, öğrenciler 18 Mart Çanakkale Zaferi orotoryosunu sahneledi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir Valisi Elban, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü Programına Katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir Valisi Elban, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü Programına Katıldı - Son Dakika
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