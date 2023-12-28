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İzmir Valisi: 1045 internet adresine erişim engeli getirildi - Son Dakika
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İzmir Valisi: 1045 internet adresine erişim engeli getirildi

İzmir Valisi Süleyman Elban, İl Jandarma Komutanlığı'nın sanal devriye faaliyetleri sonucu, 1045 internet adresine erişim engeli getirildiğini açıkladı. Çalışmalar sonucu yasa dışı bahis, müstehcen içerikli internet siteleri ve terör örgütlerinin propagandası yapan internet sitelerine erişim engeli getirildiği belirtildi.

İzmir Valisi: 1045 internet adresine erişim engeli getirildi
28.12.2023 - 19:09,
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İzmir Valisi Süleyman Elban, jandarmanın sanal devriye faaliyetleri sonucu, 1045 internet adresine erişim engeli getirildiğini açıkladı.

Vali Elban, yaptığı yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, 29 Kasım ile 28 Aralık tarihleri arasında her türlü suç ve suçlularla mücadele kapsamında sanal devriye faaliyetleri yürüttüğünü bildirdi.

Çalışmalar sonucu 731 yasa dışı bahis, 213 müstehcen içerikli internet sitesi ile PKK/ YPG, DEAŞ, FETÖ ile sol terör örgütleri propagandası yaptığı tespit edilen 37 internet sitesine erişim engeli getirildiğini belirten Elban, "64 oltalama internet sitesi Ulusal Siber Olaylar Müdahale Merkezine bildirilerek erişim engeli tesis edilmesi sağlanmış, provokatif paylaşımlar kapsamında PKK/YPG terör örgütü propagandası yapan sosyal medya hesaplarına yönelik olarak yapılan çalışmalarda 36 sosyal medya hesabı tespit edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Vali Elban, İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin başta terörle mücadele görevleri olmak üzere kamu düzeni ve huzurun devamı, genel emniyet ve asayişin sağlanması ile kaçakçılıkla mücadele etmek için milletin emrinde kararlılıkla görevine devam edeceğini vurguladı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel İzmir Valisi: 1045 internet adresine erişim engeli getirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir Valisi: 1045 internet adresine erişim engeli getirildi - Son Dakika
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