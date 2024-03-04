İzmir ve Aydın çevreleriyle Edremit Körfezi için yarın sağanak uyarısı

Düzce'de çöp konteynerinde at eti ve kemikleri bulundu

Düzce'de Aziziye Mahallesi'ndeki bir çöp konteynerinde at eti ve kemik parçaları bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi. Veteriner hekimler tarafından yapılan incelemelerde buluntuların ata ait olduğu belirlendi. Emniyet ekipleri, olayın sorumlusunu tespit etmek için güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ise et satışı yapan yerlerde denetim başlattı.