Urla'da Anne ve Engelli Oğlu Evde Ölü Bulundu - Son Dakika
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Urla'da Anne ve Engelli Oğlu Evde Ölü Bulundu

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İzmir Urla'da zihinsel engelli oğlunu almaya giden görevli, durumu ihbar etti. Olay yerine gelen ekipler, Nurten Kandemir (60) ve oğlu Ahmet Barış Kandemir'i (18) silahla vurulmuş halde buldu. İlk belirlemelere göre annenin oğlunu öldürüp intihar ettiği düşünülüyor.

İzmir'in Urla ilçesinde anne ve engelli oğlu evlerinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

İskele Mahallesi 2090 Sokak'ta ikamet eden zihinsel engelli Ahmet Barış Kandemir'i (18) evinden almaya gelen görevli, gencin dışarı çıkmaması üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri Nurten Kandemir (60) ile oğlu Ahmet Barış Kandemir'i yerde hareketsiz buldu.

Yapılan incelemede silahla vurulan anne ve oğlunun hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerindeki incelemenin ardından anne ve oğlunun cansız bedenleri İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Anne Nurten Kandemir'in henüz belirlenemeyen nedenle oğlu Ahmet Barış Kandemir'i silahla öldürüp intihar ettiği üzerinde duruluyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Urla'da Anne ve Engelli Oğlu Evde Ölü Bulundu - Son Dakika

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