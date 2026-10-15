Özge Ceren Deniz'in babası Ahmet Abi'den Mahmut Işıldak çağrısı: Tedbir alınsaydı bu ölüm yaşanmazdı - Son Dakika
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Özge Ceren Deniz'in babası Ahmet Abi'den Mahmut Işıldak çağrısı: Tedbir alınsaydı bu ölüm yaşanmazdı

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Özge Ceren Deniz\'in babası Ahmet Abi\'den Mahmut Işıldak çağrısı: Tedbir alınsaydı bu ölüm yaşanmazdı
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İstanbul Fatih'te sağanakta su birikintisine basınca elektrik akımına kapılan 14 yaşındaki Mahmut Işıldak'ın ölümü, 2024'teki İzmir faciasını yeniden akıllara getirdi. O gün kızı Özge Ceren Deniz'i aynı şekilde kaybeden Ahmet Abi, görüntüleri izlerken kendi çocuğunu gördüğünü söyledi ve yetkililere 'Artık başka canlar yanmasın' diye seslendi.

İzmir'de 2 sene önce sokak ortasında elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren Özge Ceren Deniz'in (23) babası Ahmet Abi, İstanbul'un Fatih ilçesinde dün Mahmut Işıldak'ın (14) benzer şekilde hayatını kaybettiği olayın görüntülerini izlerken kendi çocuğunu hatırladığını belirtip, "Eğer gerekli tedbirler alınsaydı bu olay yaşanmayacaktı. Artık başka canlar yanmasın" dedi.

İstanbul'da etkili olan sağanakta Mahmut Işıldak, Balat Mahallesi Çukurbostan Parkı'nda su birikintisine bastığı anda elektrik akımına kapıldı. Bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırılan Işıldak, kurtarılamadı.

İZMİR'DE 2 KİŞİ AYNI ŞEKİLDE ÖLMÜŞTÜ

Işıldak'ın ölümüyle akıllara 2 sene önce İzmir'de yaşanan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın hayatını kaybettiği olay geldi. Kentte 12 Temmuz 2024'te saat 18.00 sıralarında başlayan sağanak nedeniyle birçok ilçede sokaklar suyla doldu. Sağanaktan korunmak isteyen İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Özge Ceren Deniz, suyla dolan yolda elektrik akımına kapıldı. Deniz'i kurtarmak isteyen ikinci el eşya satışı işiyle uğraşan İnanç Öktemay (44) da akıma kapılıp, bir anda yığıldı. Deniz ve Öktemay, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. İnanç Öktemay İzmir'de, Özge Ceren Deniz ise Osmaniye'de toprağa verildi. Olayın ardından başlatılan dava süreci sürerken, tutuklu sanık kalmadı.

BU OLAYLARDAN DERSLER ÇIKARILSIN

İzmir'de meydana gelen olayda kızı Özge Ceren Deniz'i kaybeden baba Ahmet Abi, Işıldak'ın hayatını kaybettiği olay hakkında konuştu. Aileye başsağlığı dileyen Abi, "Her ölüm, erken ölümdür ama gençlerimizin bu şekilde hayatlarını kaybetmeleri beni çok üzüyor. Kızımın başına gelen ilk değil, ama son da olmadı. Bu olaylardan dersler çıkarılsın ve artık tedbir alınsın. Görüntüleri izlerken kendi çocuğumun olayını gördüm. Eğer gerekli tedbirler alınsaydı bu olay yaşanmayacaktı. Artık başka canlar yanmasın" dedi.

GENÇLERİMİZ HAYATTAN KOPARILMASIN

Devam eden yargılamada çıkacak kararın emsal nitelikte olacağını vurgulayan Abi, "En başından beri adalete inanıyorum, güveniyorum. 'Çocuğumun başına gelen bu olay, başkalarının başına gelmesin' diyorduk ama maalesef geldi. Bu toplumsal bir olay. O sebeple yargıdan çıkacak olan kararın emsal ve caydırıcı olmasını istiyoruz ki tedbirler alınsın ve gençlerimiz hayattan koparılmasın" diye konuştu.

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Kaynak: DHA
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