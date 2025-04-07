İzmirli Çocuklar Meslekleri Tanıyor

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İZELMAN Yuvamız İzmir Çocuk Etkinlik Merkezi öğrencileri; Halk Ekmek Fabrikası, Meslek Fabrikası, Eşrefpaşa Hastanesi, ESHOT Atölyesi, PAKO Sokak Hayvanları Sosyal Yaşam Kampüsü gibi kurumları ziyaret ederek meslekler hakkında fikir edindi, hayvan sevgisini pekiştirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İZELMAN'a bağlı Yuvamız İzmir Çocuk Etkinlik Merkezlerindeki çocuklar, kentteki kurumları ziyaret ediyor. Çocuklar bu sayede bir yandan İzmir'i tanıyor, bir yandan da meslekler hakkında fikir sahibi oluyor.

Ekmek ve pasta üretimini gördüler

İzmir Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası'nı ziyaret eden çocuklar, ekmeğin üretim aşamalarını görme imkanını elde ettiler. Ekmek israfı hakkında bilinçlenen çocuklar, gıda üretiminin ne kadar önemli bir süreç olduğunu da anladılar.

Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü gezilerinde çocuklar, hem farklı meslekleri tanıdı hem de kariyer seçenekleri hakkında fikir sahibi oldu. Çocuklar kendi yeteneklerini keşfetme fırsatı bulurken, Pastacı Çıraklığı Kursu ve Barista Kursu'nda pasta ve kahve yapımına da katıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi'ni ziyaret ederek hekim ve sağlık çalışanlarıyla bir araya gelen Yuvamız İzmir öğrencileri, hem sağlık sisteminin işleyişini gördü hem de ambulansların nasıl çalıştığına ilişkin bilgi aldı.

ESHOT atölyesi ve PAKO ziyareti

Çocukların bir diğer durağı ise ESHOT Genel Müdürlüğü atölyesi oldu. Mesleki rehberlik kapsamında kentin simgesi ESHOT'ta çalışan ekip, çocuklara tanıtıldı. Toplu taşıma sisteminin nasıl işlediğini, ulaşımın çevreye olan katkılarını ve toplu taşımanın şehir hayatındaki önemini öğrenen çocuklar, ESHOT'un çalışma prensipleri ve hizmetleri hakkında da bilgi edindi.

Gezi kapsamında PAKO Sokak Hayvanları Sosyal Yaşam Kampüsü de ziyaret edildi. Hayvan sevgisi aşılamak, hayvan hakları hakkında bilgi edinilmesi, hayvanlardan geçebilecek hastalıklardan korunma yollarını öğretmek ve sokak hayvanlarıyla duygusal bağlar kurulmasına yardımcı olmak gibi amaçlar taşıyan gezi, çocukların hayvanlara duyarlılığını artırdı.

Ziyaretler devam edecek

Yuvamız İzmir ziyaretleri, önümüzdeki aylar da devam edecek. İzmir Atatürk Müzesi, İZQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi, Çocuk Trafik ve Eğitim Parkı, Sancar Maruflu Bilim Merkezi, İzmir Doğal Yaşam Parkı, Cordelion Taypark Binicilik Okulu, İnciraltı Kent Ormanı ve Aşık Veysel Rekreasyon Alanı gibi mekanlar gezi programına dahil edilecek.