İzmit Körfezi'nde Sanayi Dalgıçlığı Eğitimi

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Su altında kesme, kaynak ve onarım gibi zorlu işleri gerçekleştiren sanayi dalgıcı olmak isteyenler, üniversitedeki teorik eğitimin yanı sıra İzmit Körfezi'ne yaptıkları derin dalışlarla mesleğe hazırlanıyor.

Zorlu işler sıralamasında en üstlerde yer alan sanayi dalgıçlığı, 3 tarafı denizlerle çevrili Türkiye'de tercih edilen mesleklerden biri haline geldi.

Metrelerce derinlikte kaynaktan boyaya, batık çıkarmadan bakım onarım işlemlerine kadar her türlü faaliyeti gerçekleştiren sanayi dalgıçları, köprü inşası ve doğal gaz hatlarının döşenmesi gibi devasa projelerde görev alıyor.

Sanayi dalgıcı adayları, çeşitli üniversitelerde su altı teknolojisi bölümlerindeki teorik ve pratik eğitimlerle deneyim kazanıyor.

Bu kapsamda Piri Reis Üniversitesi Sualtı Teknolojisi Programı öğrencileri de aldıkları teorik eğitimi, Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki Değirmendere Sualtı Topluluğu öncülüğünde tecrübeli dalgıçlarla pekiştiriyor.

"Oldukça geniş bir istihdam sahası var"

Piri Reis Üniversitesi Sualtı Dalış Uzmanı Tamer Günebakan, AA muhabirine, sertifikasyon ve derin dalış eğitimleri için Gölcük'ü seçtiklerini söyledi.

Her yıl çeşitli üniversitelerden yaklaşık 100 öğrencinin sanayi dalgıcı olarak mezun olduğunu anlatan Günebakan, öğrencileri için oldukça geniş bir istihdam sahasının olduğunu belirtti.

Günebakan, mezunların aynı zamanda basınç odalarında, hiperbarik tedavi merkezlerinde operatör olarak görev alabildiğini dile getirerek, "Piri Reis Üniversitesi Sualtı Teknolojisi Bölümü, 3 tarafı denizlerle çevrili ülkemizde tamamen denizcilik sektörünün ihtiyaçlarına yönelik açıldı ve eğitim veriyor. Sektörün, su altında kesme, kaynak, onarım yapabilen sanayi dalgıçlarına ihtiyacı var. Piri Reis Üniversitesi olarak yeni bir üniversite olmamıza rağmen gerek malzeme gerek eğitim olarak oldukça donanımlı ve hazırız. Eğitim alan arkadaşlarımız bizden mezun olduklarında işleri de hazır oluyor." diye konuştu

Öğrencilerin bir yıl İngilizce hazırlık eğitimi almasını avantaj olarak değerlendiren Günebakan, "Tüm dersleri İngilizce görüyorlar. Dolayısıyla sadece ülkemizde değil, uluslararası anlamda iş yapabilecek bir potansiyele ve her türlü akademik altyapıya sahip oluyorlar." dedi.

"Su üstünde yapılan tüm işlerin aynısını su altında da yapıyoruz"

Piri Reis Üniversitesi Sualtı Teknolojisi Bölümü öğrencilerinden Harun Alkan ise ilk başta dalgıçlığa turizm sektörüne yönelik başladığını, arkadaşı sayesinde sualtı teknolojisi bölümünü tercih ettiğini söyledi.

Alkan, "Sanayi dalgıçlığının turizmden farkı; turizmde turistleri su altında gezdirip fotoğraf çektiriyorsunuz. Sanayi dalgıçlığında ise su altında müdahaleler yapıyorsunuz." ifadesini kullandı.

Ayhan Alkan da küçüklüğünden beri denizi çok sevdiğini, ilk dalışının ardından dalgıçlığa heveslendiğini kaydetti.

İnternetten yaptığı araştırmalar sonucunda da sanayi dalgıçlığı mesleğini keşfettiğini dile getiren Alkan, "Güzel bir meslek. Zaten turistik olarak yapmak istemiyordum. Sanayi dalgıcı olmak istiyordum. Su üstünde yapılan tüm işlerin aynısını su altında da yapıyoruz. Tehlikesi var mesleğin ama eğlenceli tarafından bakıyorum." değerlendirmesinde bulundu.