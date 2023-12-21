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İzmit'te Otoparktaki Araçların Camlarını Kıran Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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İzmit'te Otoparktaki Araçların Camlarını Kıran Şüpheli Yakalandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait açık otoparktaki park halindeki 35 aracın camlarını parke taşıyla kıran kişinin kimliği tespit edildi. Şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

İzmit\'te Otoparktaki Araçların Camlarını Kıran Şüpheli Yakalandı
21.12.2023 - 15:17,
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YAKALANDI

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, dün Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait açık otoparktaki park halindeki 35 aracın camlarını parke taşıyla kıran kişinin kimliği tespit edildi. Adının F.A. olduğu öğrenilen şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. 'Mala zarar verme' suçundan hakkında soruşturma başlatılan F.A.'nın emniyetteki sorgusu sürüyor.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: İzmit'te Otoparktaki Araçların Camlarını Kıran Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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