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YAKALANDI
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, dün Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait açık otoparktaki park halindeki 35 aracın camlarını parke taşıyla kıran kişinin kimliği tespit edildi. Adının F.A. olduğu öğrenilen şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. 'Mala zarar verme' suçundan hakkında soruşturma başlatılan F.A.'nın emniyetteki sorgusu sürüyor.
Son Dakika › Güncel › İzmit'te Otoparktaki Araçların Camlarını Kıran Şüpheli Yakalandı - Son Dakika