İzmit'te Tekne Motoru Hırsızlığı - Son Dakika
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İzmit'te Tekne Motoru Hırsızlığı

İzmit\'te Tekne Motoru Hırsızlığı

İzmit'te 150 bin TL değerindeki teknelerin motorları çalındı, polis araştırma başlattı.

03.10.2024 10:57
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KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde kızakta bağlı bulunan küçük teknelerin piyasa değeri yaklaşık 150 bin TL olan motorları geçen hafta kimliği belirlenemeyen şüpheliler tarafından çalındı. Teknesinin motoru çalınan Şahabettin Keskin, "En son perşembe günü geldiğimde teknemizin motoru üstündeydi, cumartesi günü geldiğimizde teknenin üzerinde motor yoktu. Polis teşkilatımız gerekli çalışmaları yaptı. Hırsızların bulunacağına inanıyoruz" dedi.

İzmit ilçesi Plajyolu Mahallesi'ndeki sahilde kızaklarda bulunan 3 küçük teknenin motorları geçen hafta çalındı. 28 Eylül Cumartesi günü teknesinin motorunun çalındığını fark eden tekne sahiplerinden Şahabettin Keskin, aynı gün polise başvurdu. Bölgede inceleme yapan ve çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini toplayan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Tekne sahiplerinden Şahabettin Keskin, "Bizim Kuruçeşme halkı, Plajyolu halkı olarak burada kendimize göre çoluğumuzu çocuğumuzu gezdirebilecek, sosyal olabilmek için kullandığımız teknelerimiz var. Burada hırsızlık olayları olmaya başladı. Bizim teknelerimizin motorlarını çalmaya başladılar. Bu konuda mağduruz. Mağduriyetimiz konusunda polis teşkilatımız gerekli çalışmaları yaptı. Parmak izlerini, buradaki kamera görüntülerini, hepsini aldı. Hırsızların bulunacağına inanıyoruz. Biz iki günde bir geliyoruz, bakıyoruz, kontrol ediyoruz teknelerimizi. En son perşembe günü geldiğimde teknemizin motoru üstündeydi, cumartesi günü geldiğimizde teknenin üzerinde motor yoktu. Biz o zaman hemen polis kayıtlarına düşmesi için en yakın karakola gittik ve tutanağımızı tutturduk. Motorun değeri şu anda 150 bin TL. Tekneyle birlikte 250 bin TL oluyor. Diğerleri de aynı şekilde. Onların da değerleri aynıdır hemen hemen. Çünkü burada herkesin motoru yeni. Biz bunun bir an önce çözülmesini yetkililerimizden rica ediyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İzmit'te Tekne Motoru Hırsızlığı - Son Dakika

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