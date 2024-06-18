İzmit'te Türkiye-Gürcistan maçı dev ekranda izlendi - Son Dakika
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İzmit'te Türkiye-Gürcistan maçı dev ekranda izlendi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu'nda oynanan Türkiye ile Gürcistan karşılaşması, İzmit Kent Meydanı'na kurulan dev ekrandan izlendi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, vatandaşlara Türk bayrağı dağıtıldı. Taraftarlar, milli takıma alkış ve tezahüratlarla destek verdi ve karşılaşmanın 3-1 kazanılmasıyla büyük sevinç yaşadı.

18.06.2024 21:58
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde vatandaşlar, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu'nda oynanan Türkiye ile Gürcistan karşılaşmasını meydana kurulan ekrandan seyretti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Kent Meydanı'na dev ekran kuruldu. Belediye görevlileri tarafından karşılaşmayı izlemeye gelen vatandaşlara Türk bayrağı dağıtıldı.

Alanı dolduran taraftarlar, milli takıma alkış ve tezahüratlarla destekte bulundu.

Vatandaşlar karşılaşmanın 3-1 kazanılmasıyla büyük sevinç yaşadı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: İzmit'te Türkiye-Gürcistan maçı dev ekranda izlendi - Son Dakika
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