İznik Gölü'nde Tarımsal Sulama Yasaklandı

(ANKARA) - CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, İznik'in tarımsal sulamaya kapatılmasına ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a yazılı soru önergesi verdi. Sarıbal, İznik Gölü'nden kaç sanayi tesisinin su temin ettiğini, tarımsal sulama yasaklanırken, sanayi tesislerine su tahsis edilmesinin gerekçesini, sanayi tesislerinin İznik Gölü'ne bıraktığı atık suların denetlenip denetlenmediğini sordu.

Bursa'nın en önemli doğal su kaynaklarından biri olan İznik Gölü'nde su seviyesi kritik seviyeye düştü. Yaşanan kuraklık nedeniyle gölden tarımsal sulama yapılması yasaklanırken, sanayi tesislerinin su kullanımına yönelik herhangi bir kısıtlama getirilmemesi tartışma yarattı. Konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıyan CHP Bursa Milletvekili ve PM Üyesi Orhan Sarıbal, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a yazılı soru önergesi verdi.

Orhan Sarıbal, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a; İznik Gölü'nden kaç sanayi tesisinin su temin ettiğini, 5 yıllık kullanılan su miktarı verilerini, tarımsal sulama yasaklanırken, sanayi tesislerine su tahsis edilmesinin gerekçesini, sanayi tesislerinin İznik Gölü'ne bıraktığı atık suların denetlenip denetlenmediğini, kirlilik oranlarını, sanayi tesislerinin su kullanımına kısıtlama getirilip getirilmeyeceğini sordu.

Devlet Su İşleri 1. Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'Kurak Şartlarda Sulama Yöntemi Faaliyetleri' raporuna göre, Marmara Bölgesi'nde yaşanan su krizinin belgelendiğini kaydeden Sarıbal, 2024 yılı Ocak ayına göre yağışlarda yüzde 42 azalma görüldüğünü, son 23 yılın en kurak Haziran ayının yaşandığını söyledi.

Küresel ısınma ve yetersiz yağışların etkisiyle İznik Gölü'nü besleyen kaynakların giderek azaldığına dikkati çeken Sarıbal, şunları kaydetti:

"Rapora göre 2022'de yüzde 16, 2023'te yüzde 40 ve 2024'te yüzde 30 oranında su kaybı yaşanmaktadır. Buharlaşma nedeniyle İznik Gölü'ne giren toplam su miktarı yetersiz kalmakta ve su açığı yıllık 65 milyon metreküpe ulaştı. Gölün minimum işletme kotu 83,30 metre olmasına rağmen, 28 Şubat 2025 itibarıyla su seviyesi 82,80 metreye kadar düştü. Bu durum, gölden su çeken pompaların işlevsiz hale gelmesine ve 16 bin 28 hektarlık tarım arazisine sulama suyu verilememesine neden oldu. Bu veriler ışığında, İznik Gölü'nden su alan tüm pompaj sulamaları iptal edildi. Keramet, Gölyaka-Balarım- Orhangazi II, İznik ve Boyalıca pompaj sulamaları askıya alındı. İznik Gölü'nden su tahsisi durduruldu. Göl seviyesi 83,30 metreye ulaşmadıkça tarımsal sulama yapılmayacak. İznik Gölü ile birlikte Çakırlı Göleti ve Çavuşköy Göleti'nde de su kısıtlamasına gidildi. 2025 sulama sezonunda: Tarım arazilerinde yüzde 50 oranında kuru tarım uygulanacağı ifade edildi. Sulama alanı dışındaki bölgelere su verilmeyeceği belirtildi. Buna rağmen, İznik Gölü çevresinde faaliyet gösteren sanayi tesislerinin su kullanımıyla ilgili herhangi bir kısıtlama getirilmedi."

İznik Gölü Koruma Bölgesi'nin yıllar içinde sanayi bölgesi olduğunu, onlarca tesisin ya gölden su çektiğini ya da gölü besleyen su kaynaklarını sömürdüğünü dile getiren Orhan Sarıbal, "AKP iktidarı tarafından özel yasalarla korunan Amerikan Cargill, Heltaş ve diğer fabrikalar gölden su çekmeye devam ederken, gözden çıkarılan yine çiftçi oldu. Çiftçi tarım yapmasın, toprağını ekmesin, yağmur duasına çıksın, fabrikalar, İznik'in suyunu sömürsün. Çiftçinin tarlasını sulamasına izin vermezken sanayi tesislerine gölden su çekme ayrıcalığı tanımak çifte standarttır. Tarımı bitirmeye, üretimi durdurmaya, çiftçiyi toprağından koparmaya çalışan, ülkenin tüm kaynaklarını sermayeye peşkeş çeken bu anlayışı reddediyoruz" dedi.