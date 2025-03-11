İznik Gölü'nde Tarımsal Sulama Yasaklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İznik Gölü'nde Tarımsal Sulama Yasaklandı

CHP'li Sarıbal, İznik Gölü'nde sanayi tesislerine su tahsisinin gerekçelerini sordu.

11.03.2025 16:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, İznik'in tarımsal sulamaya kapatılmasına ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a yazılı soru önergesi verdi. Sarıbal, İznik Gölü'nden kaç sanayi tesisinin su temin ettiğini, tarımsal sulama yasaklanırken, sanayi tesislerine su tahsis edilmesinin gerekçesini, sanayi tesislerinin İznik Gölü'ne bıraktığı atık suların denetlenip denetlenmediğini sordu.

Bursa'nın en önemli doğal su kaynaklarından biri olan İznik Gölü'nde su seviyesi kritik seviyeye düştü. Yaşanan kuraklık nedeniyle gölden tarımsal sulama yapılması yasaklanırken, sanayi tesislerinin su kullanımına yönelik herhangi bir kısıtlama getirilmemesi tartışma yarattı. Konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıyan CHP Bursa Milletvekili ve PM Üyesi Orhan Sarıbal, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a yazılı soru önergesi verdi.

Orhan Sarıbal, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a; İznik Gölü'nden kaç sanayi tesisinin su temin ettiğini, 5 yıllık kullanılan su miktarı verilerini, tarımsal sulama yasaklanırken, sanayi tesislerine su tahsis edilmesinin gerekçesini, sanayi tesislerinin İznik Gölü'ne bıraktığı atık suların denetlenip denetlenmediğini, kirlilik oranlarını, sanayi tesislerinin su kullanımına kısıtlama getirilip getirilmeyeceğini sordu.

Devlet Su İşleri 1. Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'Kurak Şartlarda Sulama Yöntemi Faaliyetleri' raporuna göre, Marmara Bölgesi'nde yaşanan su krizinin belgelendiğini kaydeden Sarıbal, 2024 yılı Ocak ayına göre yağışlarda yüzde 42 azalma görüldüğünü, son 23 yılın en kurak Haziran ayının yaşandığını söyledi.

Küresel ısınma ve yetersiz yağışların etkisiyle İznik Gölü'nü besleyen kaynakların giderek azaldığına dikkati çeken Sarıbal, şunları kaydetti:

"Rapora göre 2022'de yüzde 16, 2023'te yüzde 40 ve 2024'te yüzde 30 oranında su kaybı yaşanmaktadır. Buharlaşma nedeniyle İznik Gölü'ne giren toplam su miktarı yetersiz kalmakta ve su açığı yıllık 65 milyon metreküpe ulaştı. Gölün minimum işletme kotu 83,30 metre olmasına rağmen, 28 Şubat 2025 itibarıyla su seviyesi 82,80 metreye kadar düştü. Bu durum, gölden su çeken pompaların işlevsiz hale gelmesine ve 16 bin 28 hektarlık tarım arazisine sulama suyu verilememesine neden oldu. Bu veriler ışığında, İznik Gölü'nden su alan tüm pompaj sulamaları iptal edildi. Keramet, Gölyaka-Balarım- Orhangazi II, İznik ve Boyalıca pompaj sulamaları askıya alındı. İznik Gölü'nden su tahsisi durduruldu. Göl seviyesi 83,30 metreye ulaşmadıkça tarımsal sulama yapılmayacak. İznik Gölü ile birlikte Çakırlı Göleti ve Çavuşköy Göleti'nde de su kısıtlamasına gidildi. 2025 sulama sezonunda: Tarım arazilerinde yüzde 50 oranında kuru tarım uygulanacağı ifade edildi. Sulama alanı dışındaki bölgelere su verilmeyeceği belirtildi. Buna rağmen, İznik Gölü çevresinde faaliyet gösteren sanayi tesislerinin su kullanımıyla ilgili herhangi bir kısıtlama getirilmedi."

İznik Gölü Koruma Bölgesi'nin yıllar içinde sanayi bölgesi olduğunu, onlarca tesisin ya gölden su çektiğini ya da gölü besleyen su kaynaklarını sömürdüğünü dile getiren Orhan Sarıbal, "AKP iktidarı tarafından özel yasalarla korunan Amerikan Cargill, Heltaş ve diğer fabrikalar gölden su çekmeye devam ederken, gözden çıkarılan yine çiftçi oldu. Çiftçi tarım yapmasın, toprağını ekmesin, yağmur duasına çıksın, fabrikalar, İznik'in suyunu sömürsün. Çiftçinin tarlasını sulamasına izin vermezken sanayi tesislerine gölden su çekme ayrıcalığı tanımak çifte standarttır. Tarımı bitirmeye, üretimi durdurmaya, çiftçiyi toprağından koparmaya çalışan, ülkenin tüm kaynaklarını sermayeye peşkeş çeken bu anlayışı reddediyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

Orhan Sarıbal, Milletvekili, İznik Gölü, Tarım, Bursa, İznik, Son Dakika

Son Dakika Güncel İznik Gölü'nde Tarımsal Sulama Yasaklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cenk Tosun, Fenerbahçe’den ayrılıyor: Yeni adresi belli oldu Cenk Tosun, Fenerbahçe'den ayrılıyor: Yeni adresi belli oldu
Kürsüye çıkan vekil KKTC’deki fuhuş çarkını ifşa etti Kürsüye çıkan vekil KKTC'deki fuhuş çarkını ifşa etti
Mansur Yavaş, isim vermeden Ekrem İmamoğlu’na yüklendi Mansur Yavaş, isim vermeden Ekrem İmamoğlu'na yüklendi
PYD elebaşı Salih Müslim: Biz artık bu devletin ortağıyız PYD elebaşı Salih Müslim: Biz artık bu devletin ortağıyız
Bakanlık 6 sucuk markasını daha ifşa etti Bakanlık 6 sucuk markasını daha ifşa etti
Beşiktaş, Gaziantep FK’ya 2-1 mağlup oldu Beşiktaş, Gaziantep FK'ya 2-1 mağlup oldu
Trump ve Şi’nin olası görüşmesi için hazırlık temasları başladı Trump ve Şi'nin olası görüşmesi için hazırlık temasları başladı
Suriye’de YPG silah bırakıyor İşte tarihi anlaşmanın tüm detayları Suriye'de YPG silah bırakıyor! İşte tarihi anlaşmanın tüm detayları
DSÖ’den acil uyarı: Ölümcül Sudan Virüsü dünya çapında yayılıyor DSÖ'den acil uyarı: Ölümcül Sudan Virüsü dünya çapında yayılıyor
Afyonkarahisar’da el şakası yüzünden çıkan kavgada 6 Kişi Yaralandı Afyonkarahisar'da el şakası yüzünden çıkan kavgada 6 Kişi Yaralandı
Konya’da dün başlayan tartışma bugün cinayetle bitti Konya'da dün başlayan tartışma bugün cinayetle bitti
Ciro Immobile, gol orucuna son verdi Ciro Immobile, gol orucuna son verdi

15:13 Cenk Tosun, Fenerbahçe’den ayrılıyor: Yeni adresi belli oldu Cenk Tosun, Fenerbahçe'den ayrılıyor: Yeni adresi belli oldu
14:29 Kürsüye çıkan vekil KKTC’deki fuhuş çarkını ifşa etti Kürsüye çıkan vekil KKTC'deki fuhuş çarkını ifşa etti
14:26 Mansur Yavaş, isim vermeden Ekrem İmamoğlu’na yüklendi Mansur Yavaş, isim vermeden Ekrem İmamoğlu'na yüklendi
13:54 PYD elebaşı Salih Müslim: Biz artık bu devletin ortağıyız PYD elebaşı Salih Müslim: Biz artık bu devletin ortağıyız
13:44 Bakanlık 6 sucuk markasını daha ifşa etti Bakanlık 6 sucuk markasını daha ifşa etti
22:27 Beşiktaş, Gaziantep FK’ya 2-1 mağlup oldu Beşiktaş, Gaziantep FK'ya 2-1 mağlup oldu
22:16 Trump ve Şi’nin olası görüşmesi için hazırlık temasları başladı Trump ve Şi'nin olası görüşmesi için hazırlık temasları başladı
22:11 Suriye’de YPG silah bırakıyor İşte tarihi anlaşmanın tüm detayları Suriye'de YPG silah bırakıyor! İşte tarihi anlaşmanın tüm detayları
22:03 DSÖ’den acil uyarı: Ölümcül Sudan Virüsü dünya çapında yayılıyor DSÖ'den acil uyarı: Ölümcül Sudan Virüsü dünya çapında yayılıyor
21:51 Afyonkarahisar’da el şakası yüzünden çıkan kavgada 6 Kişi Yaralandı Afyonkarahisar'da el şakası yüzünden çıkan kavgada 6 Kişi Yaralandı
21:48 Konya’da dün başlayan tartışma bugün cinayetle bitti Konya'da dün başlayan tartışma bugün cinayetle bitti
21:26 Ciro Immobile, gol orucuna son verdi Ciro Immobile, gol orucuna son verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2025 16:13:12. #7.11#
SON DAKİKA: İznik Gölü'nde Tarımsal Sulama Yasaklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.