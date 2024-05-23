İznik'ten Dünyaya Kayıp Çiniler Sergisi Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü'nde - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İznik'ten Dünyaya Kayıp Çiniler Sergisi Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü'nde

İznik\'ten Dünyaya Kayıp Çiniler Sergisi Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü\'nde

İstanbul Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü'nde düzenlenen 'İznik'ten Dünyaya Kayıp Çiniler' sergisi, Osmanlı dönemi çini sanatının geleneksel formları üzerinde çalışan sanatçılar tarafından hazırlandı. Sergi, Osmanlı Saray Çinileri projesi kapsamında kaybolan çinileri keşfetmeyi ve kültüre kazandırmayı amaçlıyor. Sergi, 28 Mayıs'ta açılacak ve bir hafta boyunca ziyaret edilebilecek.

23.05.2024 09:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü çini ve seramik atölyesi sanatçılarının hazırladığı " İznik'ten Dünyaya Kayıp Çiniler" sergisi, 28 Mayıs'ta sanatseverlerle buluşacak.

Enstitüden yapılan açıklamaya göre, sergi, Osmanlı dönemi çini sanatının geleneksel formları üzerinde, dünyanın önde gelen müzelerinde yer alan eserlerin orijinallerine sadık kalarak, iki yıllık bir çalışma sonunda hazırlandı.

"Kültürel mirası koruyarak geleceğe aktarmak" misyonuyla hayata geçirilen Osmanlı Saray Çinileri projesi ile 14-18'inci yüzyıllarda Osmanlı dönemi kültürel mirası yansıtan ve çeşitli nedenlerle Türkiye'den ayrıldığı için "kayıp" olarak nitelendirilen çinileri keşfetmek ve yeniden kültüre kazandırmak amaçlandı.

Sergide yer alan eserler, Osmanlı nakkaşlarının İznik atölyelerinde çömlekçi çarkında ürettiği formlara sadık kalınarak çalışıldı. Çinilerin yapım aşamasında teknik araştırmalar, renk skalası ve eser form ölçüleri de göz önünde bulundurularak hatayi, baba nakkaş, natüralist, şam işi ve rumi üsluplarına sahip eserler yapıldı.

Sergi, 28 Mayıs'taki açılışından sonra bir hafta ziyarete açık olacak.

Kaynak: AA

İstanbul, Osmanlı, Saray, İznik, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İznik'ten Dünyaya Kayıp Çiniler Sergisi Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü'nde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:18 ABD’ye kaçan Eylem Tok ve oğlu hakkında kırmızı bülten çıkartıldı ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu hakkında kırmızı bülten çıkartıldı
09:52 Bakanlıktan kayıt dışı ekonomiyle mücadelede yeni hamle Sosyal medya ihbar hattı devreye girdi Bakanlıktan kayıt dışı ekonomiyle mücadelede yeni hamle! Sosyal medya ihbar hattı devreye girdi
09:32 Filistin’i resmen tanıyan Norveç’ten bir adım daha: Topraklarımıza adım atarsa Netanyahu’yu tutuklayacağız Filistin'i resmen tanıyan Norveç'ten bir adım daha: Topraklarımıza adım atarsa Netanyahu'yu tutuklayacağız
08:55 Cenaze töreninin 3. günü Reisi doğduğu kent olan Meşhed’de toprağa verilecek Cenaze töreninin 3. günü! Reisi doğduğu kent olan Meşhed'de toprağa verilecek
08:14 Piyasaların gözü Merkez’in bugün açıklayacağı faiz kararında Ekonomistler aynı tahminde birleşti Piyasaların gözü Merkez'in bugün açıklayacağı faiz kararında! Ekonomistler aynı tahminde birleşti
10:32 Dolar ve altın güne nasıl başladı İşte kurdaki son durum Dolar ve altın güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum
10:02 Dursun Özbek Ali Koç’u fena bombaladı: Yanına kalmayacak Dursun Özbek Ali Koç'u fena bombaladı: Yanına kalmayacak
09:44 Rize’de 1 kişinin öldüğü yol verme kavgası kamerada Rize'de 1 kişinin öldüğü yol verme kavgası kamerada
09:42 Bir aydır zatürre tedavisi gören Türkan Şoray’dan güzel haber geldi Bir aydır zatürre tedavisi gören Türkan Şoray'dan güzel haber geldi
09:34 Süper Lig devine müjde Borussia Dortmund, Nuri Şahin için yeşil ışığı yaktı Süper Lig devine müjde! Borussia Dortmund, Nuri Şahin için yeşil ışığı yaktı
09:10 Cannes’a damga vuran kıyafet Oyuncu Cate Blanchett, elbisesiyle Filistin’e destek verdi Cannes'a damga vuran kıyafet! Oyuncu Cate Blanchett, elbisesiyle Filistin'e destek verdi
08:44 Cezaevinden yönetiliyordu Kertenkele’nin çetesi çökertildi Cezaevinden yönetiliyordu! Kertenkele'nin çetesi çökertildi
08:09 Meksika’da devlet başkanı adayının mitinginde sahne çöktü: 9 ölü, 50 yaralı Meksika'da devlet başkanı adayının mitinginde sahne çöktü: 9 ölü, 50 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2024 10:46:41. #1.11#
SON DAKİKA: İznik'ten Dünyaya Kayıp Çiniler Sergisi Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü'nde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement