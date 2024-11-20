Güncel

Fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar, "Renklerin Yolculuğu" sergisi kapsamında sanatseverlerle bir araya gelecek.

İstanbul Modern'den yapılan açıklamaya göre, serginin küratörü Demet Yıldız Dinçer, Keribar ile 26 Kasım saat 18.00'de fotoğrafları ve yıllar içinde değişen tarzı üzerine söyleşi gerçekleştirecek.

İstanbul Modern Oditoryumdaki söyleşide Dinçer, renk, ışık, doku ve grafik ögeler gibi biçimsel unsurları içeren fotoğrafları ve yıllar içinde değişen tarzı üzerine 88 yaşındaki fotoğrafçıyla sohbet edecek.

Etkinlikte ayrıca sanatçının 1950'lerde İstanbul'un sokak hayatını ve Güney Kore'nin kent ve kırsalını belgelediği fotoğrafları ile Türkiye ve dünyanın farklı noktalarına yaptığı seyahatlerde ürettiği doğa ve kent manzaraları üzerine de konuşulacak.

İzzet Keribar'ın bir buçuk milyona yakın kareyi içeren arşivinden bir seçkinin yer aldığı, İstanbul Modern'de ziyarete açılan ve altı bölümden oluşan "Renklerin Yolculuğu" sergisi, 25 Mayıs 2025'e kadar ziyarete açık olacak.