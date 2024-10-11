Jandarma Genel Komutanı Çardakcı'nın Karabük Ziyareti - Son Dakika
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Jandarma Genel Komutanı Çardakcı'nın Karabük Ziyareti

Jandarma Genel Komutanı Çardakcı\'nın Karabük Ziyareti

Orgeneral Ali Çardakcı, Karabük Valiliği'ni ziyaret ederek valilikte faaliyetleri görüştü.

11.10.2024 22:17
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Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Karabük Valiliğini ziyaret etti.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere kente gelen Çardakcı, Vali Mustafa Yavuz ile makamında görüştü.

Valilik şeref defterini imzalayan Çardakcı, daha sonra Valilik makamına geçti.

Karabük'te bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Çardakcı, jandarma teşkilatının ildeki faaliyetleri hakkında Yavuz ile görüş alışverişinde bulundu.

Orgeneral Çardakcı'yı Karabük'te ve Valilikte ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirten Yavuz da "Saygıdeğer komutanımızın nezdinde tüm teşkilat mensupları ve Mehmetçiklerimize görevlerinde üstün başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Ziyarete, AK Parti Karabük Milletvekili Durmuş Ali Keskinkılıç, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Bilecik Jandarma Eğitim Komutanı Tümgeneral Uğur Ertekin, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsmail Gökcek, Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanı Albay Sinan İbrahimoğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt ve AK Parti Merkez İlçe Başkanı Yavuz Hüsam yer aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Jandarma Genel Komutanı Çardakcı'nın Karabük Ziyareti - Son Dakika

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