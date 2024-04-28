Janoska Ensemble, başkentli müzikseverlerle buluştu - Son Dakika
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Janoska Ensemble, başkentli müzikseverlerle buluştu

Janoska Ensemble, başkentli müzikseverlerle buluştu

Yaylı çalgılar dörtlüsü Janoska Ensemble, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda konser verdi. Grup, kendi bestelerinin yanı sıra klasik eserleri caz ve Latin ezgileriyle yorumladı. Konserde pek çok eser seslendirildi ve dinleyicilerin yoğun alkışları üzerine grup, 'Katibim' eserini seslendirdi. Konser sonunda Konservatuvar Müdürü Prof. Metin Munzur, sanatçılara teşekkür ederek, gelecek yıl konservatuvarda yeni bir projede kendilerini görmek istediklerini söyledi.

28.04.2024 22:21
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Yaylı çalgılar dörtlüsü Janoska Ensemble, başkentli müzikseverlerle buluştu.

Klasik müzik eserlerini modernleştirerek sunan grup, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı (ADK) Konser Salonu'nda, kendi bestelerinin yanı sıra klasik eserleri caz ve Latin ezgileriyle yorumladı.

Kemanda Ondrej Janoska ile Roman Janoska'nın, piyanoda ise Frantisek Janoska'nın yer aldığı üç kardeşe kontrbasta Julius Darvas eşlik etti.

Konserde Johannes Brahms'ın "Hungarian Dance No: 1", Paul McCartney'in "Yesterday", Astor Piazzola'nın "Oblivion" ve Johann Sebastian Bach'ın "İki Keman İçin Konçerto"su başta olmak üzere pek çok eser seslendirildi.

6 kuşaktır müzisyen olduklarını dile getiren grup, Frantisek Janoska'nın "Rumba for Amadeus" eserini de dinleyicilerle buluşturdu.

Grup adına konuşan Julius Darvas, Türk müziğini ve eserlerini sevdiklerini, Türkiye'de konser vermenin kendileri için özel olduğunu belirterek, dinleyicilere teşekkür etti.

Dinleyicilerin yoğun alkışları üzerine grup, "Katibim" eserini seslendirdi. Konser sonunda Konservatuvar Müdürü Prof. Metin Munzur, sanatçılara teşekkür ederek, gelecek yıl konservatuvarda yeni bir projede kendilerini görmek istediklerini söyledi.

Konsere, Hırvatistan'ın Ankara Büyükelçisi Hrvoje Cvitanovic, Slovakya'nın Ankara Büyükelçisi Jan Psenica, Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Meksika'nın Ankara Büyükelçisi Jose Luis Martinez y Hernandez de katıldı.

Kaynak: AA

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