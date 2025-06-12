Japonya-Çin Hava Krizi

Pekin yönetimi, Pasifik Okyanusu üzerinde devriye gezen Japon donanmasına ait savaş uçağı ile Çin askeri uçağının kritik mesafede karşı karşıya geldiği olaydan Japonya'yı sorumlu tuttu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında, Çin savaş uçağının ilgili deniz bölgesi ve hava sahasındaki uçuşunun uluslararası hukuka ve pratiklere uygun olduğunu savundu.

Japon deniz ve hava araçlarının Çin'in normal askeri faaliyetlerine yönelik yakın keşif girişimlerinin seyrüsefer ve uçuş risklerinin kökeninde yatan sebep olduğunu ifade eden Lin, Japonya'ya söz konusu tehlikeli eylemlere son verme çağrısında bulundu.

Japonya Savunma Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, Japon donanmasına ait savaş uçağının Pasifik Okyanusu'nda devriye gezerken Çin'e ait askeri uçakla havada burun buruna geldiğini bildirmişti.

Çin'in Şandong uçak gemisinden kalkan uçağın Japon uçağına 45 metre mesafede uçtuğu iddia edilen açıklamada, Pekin yönetimine bu tür uçuşlara son verme çağrısı yapılmıştı.

Çin Savunma Bakanlığı, hafta başında Liaoning ve Şandong uçak gemilerinin, harp filolarıyla Batı Pasifik ve çevresindeki sularda tatbikat yaptığını duyurmuştu.