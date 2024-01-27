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Japonya'da 2023'te 21 bin 818 kişi intihar etti - Son Dakika
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Japonya'da 2023'te 21 bin 818 kişi intihar etti

Japonya'da 2023 yılında 1010'u öğrenci olmak üzere 21 bin 818 kişinin intihar ettiği bildirildi. Ülke genelinde intihar edenlerin sayısı önceki yıla göre 63 azalarak 21 bin 818'e düştü. İntihar sebepleri arasında sağlık sorunları, geçim maliyetleri ve çalışma koşulları ilk sıralarda yer aldı. Sağlık Bakanlığı yetkilisi, kapsamlı önlemleri teşvik edeceklerini belirtti.

Japonya\'da 2023\'te 21 bin 818 kişi intihar etti
27.01.2024 - 07:49,
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Japonya'da 2023 yılında 1010'u öğrenci olmak üzere 21 bin 818 kişinin intihar ettiği bildirildi.

Japonya Ulusal Polis Ajansı (Keisatsu-çö) ülke genelinde 2023'te intihar edenlere yönelik ön istatistikleri açıkladı.

Ön verilere göre, geçen yıl ülke genelinde intihar edenlerin sayısı, önceki yıla kıyasla 63 azalarak 21 bin 818'e düştü. Yaşamına son verenlerin 14 bin 854'ünün erkek, 6 bin 964'ünün kadın olduğu belirtildi.

İlkokul, ortaokul ve lise seviyesinde 507 olmak üzere intihar edenlerin 1010'unu öğrenciler oluşturdu.

Sağlık sorunları, geçim maliyetleri, çalışma koşulları ilk 3 sırada

Verilere göre intihar sebepleri arasında sırayla sağlık sorunları, geçim maliyetleri ve çalışma koşulları ilk 3 sırada yer aldı.

Buna göre 2023'teki oran, karşılaştırılabilir verilerin kayda geçtiği 1980 yılı sonrasında en yüksek oranlardan biri olarak dikkati çekti.

Sağlık Bakanlığı yetkilisi açıklamasında, "Kimsenin intiharla ölmek zorunda kalmayacağı bir toplum oluşturmak için kapsamlı önlemleri teşvik edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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Japonya, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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