Japonya'da düzenlenecek Osaka EXPO 2025 Fuarı'nda uçan araç ticari hizmeti iptal edildi - Son Dakika
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Japonya'da düzenlenecek Osaka EXPO 2025 Fuarı'nda uçan araç ticari hizmeti iptal edildi

Japon SkyDrive firması, Osaka EXPO 2025 Fuarı'nda uçan araçlarla ticari hizmet başlatma planından vazgeçtiğini açıkladı. Firma, uçan aracını gösteri uçuşları için kullanmayı planlıyor ve 2026 yılından sonra Japonya'da ticari olarak piyasaya sürülmesini hedefliyor. SkyDrive SD-03 modeli, dünyanın en küçük eVTOL araçları arasında yer alıyor.

19.06.2024 08:07
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Japonya'da düzenlenecek Osaka EXPO 2025 Fuarı'nda "elektrikli dikey kalkış ve iniş" sistemine sahip uçan aracın ticari hizmetinin iptal edildiği belirtildi.

Japon SkyDrive firması, gelecek yıl Osaka'da düzenlenecek fuarda "uçan araba kullanılarak ilk ulaşım hizmetinin başlatılması planlamasından" vazgeçtiğini açıkladı.

Firma, geliştirme aşamasındaki uçan aracını, Osaka EXPO 2025 fuarında ticari faaliyet kapsamlı yolcu taşımak yerine gösteri uçuşları için kullanmayı planlıyor.

Firmanın yeni planlaması doğrultusunda SkyDrive üretimi uçan arabanın 2026 yılı sonrasında Japonya'da ticari olarak ilk kez piyasaya sürülmesinin hedeflendiği belirtildi.

Test uçuşu 2020'de yapılmıştı

"Elektrikli dikey kalkış ve iniş (eVTOL)" yapabilen, pervanelerine elektrikli motoruyla güç veren "SkyDrive SD-03" modeli "dünyanın en küçük eVTOL araçları" arasında gösteriliyor.

Japon ulusal basınında, SkyDrive firmasının Japonya'da kamuoyu önünde içinde insan bulunan ilk uçan araç test uçuşunu, Ağustos 2020'de gerçekleştirdiğini belirtildi.

Güneydoğudaki Aiçi eyaletinde Toyota kenti merkezli üretici firmanın, ABD Federal Havacılık İdaresine yaptığı sertifikasyon başvurusu, nisan ayı sonunda kabul edilmişti.

EXPO 2025, Osaka kentinin kıyısındaki yapay Yumeşima Adası'nda "Hayatlarımız için geleceğin toplumunu tasarla" mottosuyla Nisan- Eylül 2025'te düzenlenecek.

Japonya, Paris'teki Uluslararası Sergiler Bürosunun Kasım 2018'deki genel kurulunda adaylar Rusya ve Azerbaycan'ı geride bırakarak EXPO 2025'in ev sahibi seçilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Japonya'da düzenlenecek Osaka EXPO 2025 Fuarı'nda uçan araç ticari hizmeti iptal edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Japonya'da düzenlenecek Osaka EXPO 2025 Fuarı'nda uçan araç ticari hizmeti iptal edildi - Son Dakika
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