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Japonya'daki animasyon stüdyosu kundaklamasında idam kararı - Son Dakika
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Japonya'daki animasyon stüdyosu kundaklamasında idam kararı

Japonya'da 2019 yılında bir animasyon stüdyosunu kundaklayarak 36 kişinin ölümüne, 32 kişinin ise yaralanmasına neden olan Shinji Aoba idama mahkum edildi. Aoba'nın işlediği suçu 'zalimce ve insanlık dışı' olarak niteleyen mahkeme başkanı Yargıç Keisuke Masuda, 36 kişinin ölümünün son derece ciddi ve trajik olduğunu vurguladı.

Japonya\'daki animasyon stüdyosu kundaklamasında idam kararı
25.01.2024 - 17:05,
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- Japonya'daki animasyon stüdyosu kundaklamasında idam kararı

KYOTO - Japonya'da 2019 yılında bir animasyon stüdyosunu kundaklayarak 36 kişinin ölümüne, 32 kişinin ise yaralanmasına neden olan Shinji Aoba idama mahkum edildi.

Japonya'nın Kyoto kentindeki Kyoto Animasyon Stüdyosu'nu (KyoAni) 18 Temmuz 2019 yılında kundaklayarak 36 kişinin ölümüne neden olan sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Cinayet ve kundaklama ile suçlanan 45 yaşındaki Shinji Aoba bugün Kyoto Bölge Mahkemesi'nde yapılan karar duruşmasında idama mahkum edildi.

Aoba'nın işlediği suçu "zalimce ve insanlık dışı" olarak niteleyen mahkeme başkanı Yargıç Keisuke Masuda, 36 kişinin ölümünün son derece ciddi ve trajik olduğunu vurguladı. Olayda hayatını kaybedenlerin yakınlarının acısının tarif edilemez olduğunu ifade eden Masuda, suçun işlendiği sırada sanığın akli dengesinin yerinde olduğu sonucuna varıldığını belirtti. Masuda, bu nedenle sanık Aoba'nın cezai olarak sorumlu olduğuna karar verildiğini söyledi.

36 kişiye mezar olmuştu

Kyoto Animasyon Stüdyosu'nda benzin dökerek yangın çıkaran Aoba, 36 kişinin ölümüne, 32 kişinin ağır yaralanmasına neden olmuştu. Kendi vücudunda da ileri derece yanıklar oluşan Aoba, stüdyonun kendisine ait bir romanı izinsiz olarak kullandığı gerekçesiyle eylemi gerçekleştirdiğini söylemişti. Savcılar Aoba'nın eylemi bilinçli şekilde gerçekleştirdiğini belirterek idam cezası talep etmiş, Aoba'nın avukatı ise uzun süredir psikolojik sorunlar yaşayan müvekkilinin akli dengesinin yerinde olmadığını ve eyleminden sorumlu tutulamayacağını savunmuştu. Mahkeme yargılama sırasında sanığın cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığına odaklanmıştı. Aoba'nın gerçekleştirdiği kundaklama eylemi, modern Japonya tarihindeki en ölümcül bireysel saldırılardan biri olarak kayıtlara geçmişti.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Japonya'daki animasyon stüdyosu kundaklamasında idam kararı - Son Dakika
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