Japonya'dan Güney Kore'ye Dokdo Protestosu

Japonya, Güney Kore'nin Japon Denizi'ndeki (Doğu Denizi) tartışmalı "Dokdo/Takeşima Adaları" etrafında askeri tatbikat düzenlemesini protesto etti.

Kyodo ajansının haberine göre, Japonya Dışişleri Bakanlığı, tatbikatın "kabul edilemez ve son derece üzücü" olduğunu ifade etti.

Bakanlık, "Dokdo/Takeşima Adaları"nın Japon topraklarının ayrılmaz bir parçası" olduğunu belirtti ve tatbikatı protesto etti.

Güney Kore, "Dokdo/Takeşima Adaları" civarında bugün ilk kez tatbikat düzenlemişti. Tatbikat, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung'un başa gelmesinin ardından düzenlenen ilk tatbikat olarak kayıtlara geçmişti.

Tartışmalı adalar

Güney Kore'nin "Dokdo", Japonların ise "Takeşima" olarak adlandırdığı bölge, uzun zamandır iki ülke arasında egemenlik tartışmalarına konu oluyor.

Güney Kore, kontrolü altında tuttuğu, toplam alanı 0,2 kilometrekarelik toprak parçalarına 1954'ten bu yana güvenlik personeli konuşlandırıyor.