Japonya'dan TUSAŞ'a Kınama

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Japonya hükümeti, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) yönelik terör saldırısını şiddetle kınadı.

Japonya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kitamura Toşihiro, yazılı açıklamasında, "Terörizm hiçbir gerekçeyle meşrulaştırılamaz ve Japonya bu tür terör eylemlerini şiddetle kınamakta." ifadesini kullandı.

Saldırıda hayatını kaybedenlere derin taziyelerin iletildiği açıklamada, Japonya'nın Türk hükümeti ve halkıyla güçlü dayanışma halinde olduğu vurgulandı.