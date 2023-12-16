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Japonya, Malezya'ya kurtarma botları ve dron sağlayacak - Son Dakika
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Japonya, Malezya'ya kurtarma botları ve dron sağlayacak

Japonya, Malezya'ya kurtarma botları ve dron sağlamak için güvenlik işbirliği çerçevesinde anlaşma imzaladı. Anlaşma, Japonya'nın Resmi Güvenlik Yardımı (OSA) çerçevesinde gerçekleşti ve Japonya'nın Malezya'ya Güney Çin Denizi ve Malakka Boğazı'nda devriye ve takip süreçlerinde kullanılmak üzere dron ve kurtarma botları sağlayacağı belirtildi.

Japonya, Malezya\'ya kurtarma botları ve dron sağlayacak
16.12.2023 - 20:25,
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Japonya, güvenlik işbirliği çerçevesinde imzalanan anlaşmayla, Malezya'ya kurtarma botları ve dron sağlanacağını açıkladı.

Japon Devlet Televizyonunun (NHK) haberine göre, Japonya Başbakanı Kişida Fumio ve Malezyalı mevkidaşı Enver İbrahim, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) - Japonya Dostluk ve İşbirliğinin 50. Yılı Anma Zirvesi öncesinde bir araya geldi.

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki toplantıda liderler, Japonya'nın Resmi Güvenlik Yardımı (OSA) çerçevesinde 2,8 milyon dolar değerinde güvenlik anlaşması imzaladı.

Anlaşmayla birlikte Japonya'nın Malezya'ya Güney Çin Denizi ve Malakka Boğazı'nda devriye ve takip süreçlerinde kullanılmak üzere dron ve kurtarma botları sağlayacağı kaydedildi.

OSA çerçevesi

Japonya, Asya-Pasifik bölgesinde nüfuzunu artıran Çin'e karşı, bölgedeki "demokratik" ülkelerle işbirliğini artırmayı hedefliyor.

Kişida hükümeti, Aralık 2022'de güncellenen Ulusal Güvenlik Stratejisi (NSS) kapsamında, OSA çerçevesini oluşturdu.

OSA çerçevesine göre Japonya, "hukukun üstünlüğü ve demokrasi" gibi değerleri paylaşan ülkelerin ordularına savunma ekipmanları sağlayacak.

Japonya-ASEAN ile 50. yıl dönüm zirvesi

10 üyeli ASEAN liderleri, Japonya-ASEAN ilişkilerinin 50. yıl dönümü dolayısıyla Tokyo'da bir araya geldi.

Bangkok'ta 1967'de kurulan ve Vietnam, Tayland, Singapur, Filipinler, Myanmar, Malezya, Laos, Endonezya, Kamboçya ve Brunei'yi bir araya getiren ASEAN, hükumetler arası işbirliği ve ekonomi diplomasisini hedefliyor.

Kaynak: AA
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Malezya, Japonya, Japon, Tokyo, Son Dakika

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