Japonya'nın 2023 Mali Yılı Vergi Gelirleri Rekor Seviyeye Ulaştı - Son Dakika
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Japonya'nın 2023 Mali Yılı Vergi Gelirleri Rekor Seviyeye Ulaştı

Japonya'nın 2023 mali yılı kapsamlı vergi gelirleri 72,08 trilyon yen (446,4 milyar dolar) olarak kaydedildi. Kurumsal firmaların yükselen kazançlarının etkisiyle bu rakam, son 4 yıldır art arda rekor seviyelere ulaşan vergi gelirleri oldu. Tüketim vergisi gelirleri ise durağan bir seyir izledi. Uluslararası turizm vergisi gelirleri ise Kovid-19 sınırlamalarının hafiflemesiyle 3 kattan fazla artış gösterdi. Nisan 2024-Mart 2025'i kapsayan 2024 mali yılında ise vergi gelirlerinin yaklaşık 70 trilyon yen (433,9 milyar dolar) olması bekleniyor.

04.07.2024 12:23
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Japonya'nın 2023 mali yılı kapsamlı vergi gelirleri 72,08 trilyon yen (446,4 milyar dolar) olarak kayda geçti.

Maliye Bakanlığı, Japonya hükümetinin, Nisan 2023-Mart 2024 kapsamlı elde ettiği vergi gelirlerini açıkladı.

Buna göre Japonya'nın 2023 mali yılı kapsamlı vergi gelirleri 72,08 trilyon yen (446,4 milyar dolar) olarak kaydedildi.

2022 mali yılında ise 71,14 trilyon yen olan vergi gelirlerinin son 4 yıldır art arda rekor seviyelere eriştiği vurgulandı.

Kurumsal firmaların yükselen kazançlarının olumlu yansıdığı 2023 mali yılı rakamı şimdiye kadarki en yüksek vergi geliri oldu.

Tüketim vergisi geliri durağan

2023 mali yılı kapsamlı kurumlar vergisi gelirleri, yıllık bazda yüzde 6,2 artarak 15,86 trilyon yene (97,8 milyar dolar) yükseldi.

Japon yeninin döviz karşısında değer kayıpları, Japon ihracatçı firmaların yurt dışı menşeli karlarını artırmasına etki etti.

Tüketim vergisi gelirleri yüzde 0,1 artışla 23,09 trilyon yen (143,1 milyar dolar) oldu.

Enerji ve ham madde maliyetlerindeki artışın enflasyona yol açmasıyla tüketim vergi gelirlerinin olumsuz etkilendiği kaydedildi.

Gelir vergisi gelirleri ise yüzde 2,1 düşüşle 22,05 trilyon yen (136,6 milyar dolar) oldu.

Uluslararası turizm vergisi gelirleri 3 kattan fazla yükseldi

Kovid-19 sınırlamalarının hafiflemesiyle uluslararası turizm vergisi gelirleri 3 kattan fazla artışla 39,9 milyar yene (247,3 milyon dolar) çıktı.

Nisan 2024-Mart 2025'i kapsayan 2024 mali yılı vergi gelirlerinin yaklaşık 70 trilyon yen (433,9 milyar dolar) olması bekleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Japonya'nın 2023 Mali Yılı Vergi Gelirleri Rekor Seviyeye Ulaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Japonya'nın 2023 Mali Yılı Vergi Gelirleri Rekor Seviyeye Ulaştı - Son Dakika
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