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Japonya, Savunma Teçhizatı İhracatını Kolaylaştırıyor - Son Dakika
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Japonya, Savunma Teçhizatı İhracatını Kolaylaştırıyor

Japonya, 'Savunma Teçhizatı ve Teknolojisi Transferinin Üç İlkesi'ni güncelleyerek, savunma teçhizatı ihracatına yönelik regülasyonlarını kolaylaştırdı. Çin, Kuzey Kore ve Rusya ile jeopolitik gerilimden kaynaklı ciddiyeti artan bölgesel güvenlik ortamı karşısında Japonya, savunma teçhizatlarını ihraç etmeyi hedefliyor. Japonya hükümeti, iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) ve ortağı Komeito'nun 'savunma teçhizatı transferine' ortak teklifin nihai karara bağlandığını açıkladı. Buna göre Başbakan Kişida Fumio hükümetince, 'Savunma Teçhizatı ve Teknolojisi Transferinin Üç İlkesi' güncellendi ve ihracat regülasyonları kolaylaştırıldı. Yabancı şirketlerin verdiği lisansla, Japonya'da üretilen savunma teçhizatlarının, patent sahibi ülkelere ve bazı şartlarla üçüncü ülkelere ihracatına yönelik yasak kaldırıldı. Böylelikle Japonya içinde imal edilen silah, mühimmat dahil savunma teçhizatları, patent sahibi ülkelere ve bazı şartlar altında üçüncü ülkelere ihraç edilebilecek. İlk aşama ihracatta Japonya'nın, ABD firmaları lisansıyla Japonya içinde üretilen PAC-2 ve PAC-3 füzelerinin, gelecek yıl başında ABD'ye ihraç edilmesi bekleniyor. Başbakan Kişida, açıklamasında, serbest ve açık uluslararası düzenin korunması ile Hint-Pasifik'te barış ve istikrara katkıda bulunmak istediklerini bildirdi. Japonya'nın 'barış sever' pozisyonunda değişiklik olmadığını belirten Kişida, ihraç öncesi savunma teçhizatlarının 'sıkı denetlemelerden' geçeceğini kaydetti.

Japonya, Savunma Teçhizatı İhracatını Kolaylaştırıyor
22.12.2023 - 20:07,
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Japonya, "Savunma Teçhizatı ve Teknolojisi Transferinin Üç İlkesi"ni güncelleyerek, savunma teçhizatı ihracatına yönelik regülasyonlarını kolaylaştırdı.

Çin, Kuzey Kore ve Rusya ile jeopolitik gerilimden kaynaklı ciddiyeti artan bölgesel güvenlik ortamı karşısında Japonya, savunma teçhizatlarını ihraç etmeyi hedefliyor.

Japonya hükümeti, iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) ve ortağı Komeito'nun "savunma teçhizatı transferine" ortak teklifin nihai karara bağlandığını açıkladı.

Buna göre Başbakan Kişida Fumio hükümetince, "Savunma Teçhizatı ve Teknolojisi Transferinin Üç İlkesi" güncellendi ve ihracat regülasyonları kolaylaştırıldı.

Yabancı şirketlerin verdiği lisansla, Japonya'da üretilen savunma teçhizatlarının, patent sahibi ülkelere ve bazı şartlarla üçüncü ülkelere ihracatına yönelik yasak kaldırıldı.

Böylelikle Japonya içinde imal edilen silah, mühimmat dahil savunma teçhizatları, patent sahibi ülkelere ve bazı şartlar altında üçüncü ülkelere ihraç edilebilecek.

İlk aşama ihracatta Japonya'nın, ABD firmaları lisansıyla Japonya içinde üretilen PAC-2 ve PAC-3 füzelerinin, gelecek yıl başında ABD'ye ihraç edilmesi bekleniyor.

Japonya'nın "barış sever" pozisyonunda değişiklik yok

Başbakan Kişida, açıklamasında, serbest ve açık uluslararası düzenin korunması ile Hint-Pasifik'te barış ve istikrara katkıda bulunmak istediklerini bildirdi.

Japonya'nın "barış sever" pozisyonunda değişiklik olmadığını belirten Kişida, ihraç öncesi savunma teçhizatlarının "sıkı denetlemelerden" geçeceğini kaydetti.

Kaynak: AA
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