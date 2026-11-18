MENLO Amazon'un kurucusu ABD'li milyarder Jeff Bezos, Amazon MGM Studios'un yeni James Bond filminde "007" karakterini canlandıracak oyuncunun 13 Kasım Cuma gününe kadar belli olmadığını ve bu rol için Robert Pattinson'ın seçilmesi sürecinde aktif rol aldığını söyledi.

ABD'nin California eyaletinde düzenlenen konferansta konuşan Bezos, yeni James Bond karakterinin seçilme sürecini anlattı.

Bezos, bu sürece ilişkin, "Gerçekten çok sıkı bir süreç yürüttük ve Cuma günü (13 Kasım) nihai kararımızı verdik." ifadesini kullandı.

Amazon'un başındaki kişi olarak karakter seçme sürecinde aktif rol aldığını dile getiren Bezos, "Seçtiğimiz 5 finaliste gerçek, eski usul kamera denemeleri yaptık. Bu gerçekten ilginçti. Tam kostüm, gerçek setler, yanlarında diğer oyuncularla denemeler yaptık." dedi.

Finale kalan oyuncuların ismini açıklamayan Bezos, bu kişilerin "olağanüstü yetenekli" olduğunu belirterek, "En başta daha az bilinen birini seçmek istedik ancak kamera testinde, (Pattinson) o kesinlikle James Bond'du." şeklinde konuştu.

Yeni James Bond Pattinson olmuştu

Amazon MGM Studios'un 16 Kasım'da yayımladığı açıklamada, İngiliz oyuncu Pattinson'ın, yeni James Bond filminde "007" karakterini canlandıracağını duyurmuştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pattinson, James Bond'un sinema tarihinin efsanevi karakterlerinden biri olduğunu belirterek, "007 rolünün bana emanet edilmesi hayatımın en büyük onuru. Bana güvendikleri için Denis, Amy, David, Tanya ve Amazon MGM Studios'taki herkese minnettarım. Bu rolün bir hayalin gerçekleşmesi olduğunu söylemek bile yaşadığım heyecanı anlatmaya yetmez. Bu işbirliğinden ve böylesine harika bir ekiple çalışacak olmaktan dolayı büyük heyecan duyuyorum." ifadelerini kullanmıştı.