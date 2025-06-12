KAAN Uçağı Endonezya'ya Satıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

KAAN Uçağı Endonezya'ya Satıldı

12.06.2025 12:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye, KAAN muharip uçağının Endonezya'ya satışında tarihi bir anlaşma imzaladı.

Türkiye tarafından milli imkanlarla tasarlanan, geliştirilen ve üretilen muharip uçak KAAN'ın Endonezya'ya satışına yönelik anlaşma İspanya savunma basınında büyük ilgi gördü.

İspanya'nın savunma ve askeri haber siteleri, Türkiye'de üretilecek 48 adet KAAN 5. nesil savaş uçağının Endonezya'ya satışının "Türk savunma sanayi açısından tarihi ve önemli bir gelişme olduğunu" belirtti.

"Zona Militar" sitesi "Türkiye, KAAN'ın Endonezya'ya satışıyla tarihi bir anlaşma sağladı" ifadesini başlığına çıkararak, "KAAN, 21 Şubat 2024'te ilk uçuşunu başarıyla tamamlayarak ülkenin askeri havacılığında bir dönüm noktası oluşturdu. İkinci uçuşu 6 Mayıs 2024'te gerçekleşti ve 2028'e kadar operasyonel uygulamasını hedefleyen bir test aşamasına devam etti." diye yazdı.

KAAN'ın hem havadan havaya hem de havadan karaya görevlerde etkili bir şekilde çalışmak üzere tasarlandığı belirtilen haberde, "Bu savaş uçağı, Türkiye'nin savunma teknolojilerinde tam özerkliğe yönelik stratejik vizyonunu temsil ediyor. Geliştirilmesi, yalnızca yabancı tedarikçilere olan bağımlılığı azaltmayı değil, aynı zamanda Türkiye'yi gelişmiş savaş sistemleri için küresel pazarda rekabetçi bir oyuncu olarak güçlendirmeyi de amaçlıyor." ifadesi kullanıldı.

"Türkiye, beşinci nesil Kaan savaş uçağı için Endonezya'ya 48 adet satış yaparak ilk uluslararası müşterisini buldu" başlığını atan "Info Defensa" da, TUSAŞ, Airbus ve İspanya Savunma Bakanlığı arasında geçtiğimiz mayıs ayında Madrid'de imzaları atılan mutabakat anlaşmasıyla İspanya'nın Türk eğitim uçağı HÜRJET'i envanterine katmaya hazırlandığını hatırlattı.

Diğer yandan "Aviacionline" sitesi de "Türk savaş uçağı KAAN, Endonezya'ya ilk ihracatını gerçekleştirdi" başlığı altında "Türkiye, Endonezya ile tarihinin en büyük savunma ihracatını gerçekleştirdi."değerlendirmesini yaptı.

Haberde, "Bu, yalnızca Türkiye tarihinin en büyük askeri ihracat sözleşmesi değil, aynı zamanda Şubat 2024'te ilk uçuşunu gerçekleştiren ve şu anda altı prototiple test ve doğrulama aşamasında ilerleyen KAAN programı için de bir dönüm noktasıdır." yorumunda bulunuldu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Teknoloji, Endonezya, Politika, İhracat, Savunma, Türkiye, Finans, Güncel, madrid, Son Dakika

Son Dakika Güncel KAAN Uçağı Endonezya'ya Satıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahar Aksu cinayetinde ilk duruşma 2 sene dışarı çıkmadan köy evinde saklanmış Bahar Aksu cinayetinde ilk duruşma! 2 sene dışarı çıkmadan köy evinde saklanmış
Arda Turan gözünü Süper Lig’in yıldız kalecisine dikti Arda Turan gözünü Süper Lig'in yıldız kalecisine dikti
Kümeste tavuklarına bakarken yorgun mermi isabet eden genç yaşamını yitirdi Kümeste tavuklarına bakarken yorgun mermi isabet eden genç yaşamını yitirdi
Elektrik kıvılcımları yangın çıkardı, 40 dönüm buğday küle döndü Elektrik kıvılcımları yangın çıkardı, 40 dönüm buğday küle döndü
Fenerbahçe’nin eski yıldızı Cristiano Ronaldo ile takım arkadaşı olma yolunda Fenerbahçe'nin eski yıldızı Cristiano Ronaldo ile takım arkadaşı olma yolunda
Röportaj sırasında binadan beton blok düştü Röportaj sırasında binadan beton blok düştü
Boşanma aşamasındaki eşinin evinin önünde video çekip kendini vurdu Boşanma aşamasındaki eşinin evinin önünde video çekip kendini vurdu
Yangında tüm ailesini yitirdi Facianın yaşandığı gün eşine otomobil almış Yangında tüm ailesini yitirdi! Facianın yaşandığı gün eşine otomobil almış
Nereden nereye Beşiktaş’ın eski yıldızı Vagner Love, 3. Lig’e transfer oldu Nereden nereye! Beşiktaş'ın eski yıldızı Vagner Love, 3. Lig'e transfer oldu
Didim’de tur otobüsüne saldıran 5 şüpheli tutuklandı Didim'de tur otobüsüne saldıran 5 şüpheli tutuklandı
Serdal Adalı, Osayi Samuel’in transferinde son durumu açıkladı Serdal Adalı, Osayi Samuel'in transferinde son durumu açıkladı

13:18
Sendikayı hedef alan Cemil Tugay: 1030 belediye çalışanını işten çıkaracağız
Sendikayı hedef alan Cemil Tugay: 1030 belediye çalışanını işten çıkaracağız
12:13
İçinde 242 kişinin bulunduğu yolcu uçağının düşme anı kamerada
İçinde 242 kişinin bulunduğu yolcu uçağının düşme anı kamerada
10:21
Cinsel içerikli paylaşım yapan gençleri sopayla acımasızca dövdü
Cinsel içerikli paylaşım yapan gençleri sopayla acımasızca dövdü
19:33
U19 Milli Takım’da Sabri Sarıoğlu dönemi sona erdi
U19 Milli Takım'da Sabri Sarıoğlu dönemi sona erdi
18:55
Madleen gemisindeki Türk aktivist Şuayb Ordu yarın serbest bırakılıyor
Madleen gemisindeki Türk aktivist Şuayb Ordu yarın serbest bırakılıyor
18:53
Acun Ilıcalı’nın ayrılışının arkasındaki neden ortaya çıktı Yok artık dedirtti
Acun Ilıcalı'nın ayrılışının arkasındaki neden ortaya çıktı! Yok artık dedirtti
18:39
Fenerbahçe’de kalacak mı Ali Koç’tan Jose Mourinho için son karar
Fenerbahçe'de kalacak mı? Ali Koç'tan Jose Mourinho için son karar
18:30
ABD Başkanı Trump: Elon Musk’ın pişmanım açıklaması yapması çok hoş
ABD Başkanı Trump: Elon Musk'ın pişmanım açıklaması yapması çok hoş
18:25
Avrupa’nın Gazze hazımsızlığı AK Partili Karayel’in konuşmasını kestiler
Avrupa'nın Gazze hazımsızlığı! AK Partili Karayel'in konuşmasını kestiler
18:06
Fenerbahçe’de sürpriz veda Acun Ilıcalı görevinden ayrıldı
Fenerbahçe'de sürpriz veda! Acun Ilıcalı görevinden ayrıldı
17:56
Sane’nin İstanbul’a geliş tarihi ve maliyeti belli oldu
Sane'nin İstanbul'a geliş tarihi ve maliyeti belli oldu
17:49
Sinan Akçıl’dan eski sevgilisi Hadise ile ilgili soruya bomba yanıt
Sinan Akçıl'dan eski sevgilisi Hadise ile ilgili soruya bomba yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2025 14:44:16. #7.13#
SON DAKİKA: KAAN Uçağı Endonezya'ya Satıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.