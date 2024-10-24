Afganistan'ın başkenti Kabil'de meydana gelen patlama sonucu bir çocuk hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.
Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Halid Zadran, basına yaptığı açıklamada, başkent Kabil'de bir kişinin çantasında bulunan bombanın patladığını belirtti.
Patlama sonucu bir çocuğun yaşamını yitirdiğini, 11 kişinin yaralandığını bildiren Zadran, yaralıların arasında bulunan şüphelinin ise tutuklandığını kaydetti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Son Dakika › Güncel › Kabil'de Patlama: 1 Çocuk Öldü, 11 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?