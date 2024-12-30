Kaçak İçki ve Uyuşturucu Operasyonu

Saray ilçesinde 11,5 litre kaçak içki ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kemalpaşa Mahallesi'nde N.B'nin evinde arama yaptı.
Ekiplere aramada 11,5 litre kaçak içki ve 57 alkol kiti ele geçirdi.
Ev sahibi gözaltına alındı.
Evinde uyuşturucuyla yakalandı
Çorlu ilçesinde evinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kemalettin Mahallesi'nde bir evde arama yaptı.
Yapılan aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan Ç.Ç'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Çerkezköy ilçesinde üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fevzi Paşa Mahallesi'nde şüphe üzerine Y.Ö.Y'yi durdurdu.
Üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
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